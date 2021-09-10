شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه ميزة Communities الجديدة من تويتر .. وفيم تستخدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منصة تويتر عن ميزة جديدة للمستخدمين تعرف بـ "Communities" والتى تهدف من خلالها لجمع المستخدمين ذوي الإهتمامات المتشابهة للتفاعل معا بصورة أكبر.

ميزة Communities ستسمح الميزة للمستخدمين في نفس المجتمع من التغريد معًا ليتمكن المشتركين الآخرين من متابعة التغريدات ذات الصلة والتفاعل معها، وسيكون بإمكان الأشخاص من نفس المجتمع فقط الرد على التغريدات أو الدخول في نقاشات حول الطرح، وهو ما يمكن الحديث عن كونه يوفر خصائص أشبه بما توفره مجموعات فيس بوك للمستخدمين.

وستكون المحادثات والتغريدات في المجتمعات متاحة لمختلف المستخدمين لمتابعتها والاستفادة منها وتشجيعهم على الانضمام لها، لكن بطبيعة الحال لن يتمكنوا من الرد والمشاركة في نقاشاتها إلا في حال اشتركوا بها.

كما سيكون بإمكان الأشخاص إنشاء المجتمعات وإدارتها واختيار المشرفين لها ووضع القوانين الخاصة بها، كما سيكون بإمكانهم دعوة المغردين للانضمام لها لزيادة الزخم والاهتمام، ما يتشابه بشكل كبير مع طريقة إدارة مجموعات فيس بوك.