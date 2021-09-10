دبي - يزن راشد - شركة مرسيدس سيارة مايباخ EQS الكهربائية، وهي سيارة مفاهيمية فخمة تقول الشركة إنها معاينة لما قد يبدو عليه مستقبل السيارات الكهربائية المتطورة.

وكشفت الشركة عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية في معرض ميونيخ للسيارات IAA Mobility، حيث أعلنت أيضًا عن مفهوم G-Class SUV، وسيارة سيدان كهربائية أكثر قابلية للشراء.

وبالمقارنة مع مايباخ GLS الحالية، لا يبدو مفهوم EQS غريبًا. وتقول مرسيدس إن السيارة تعتمد على معماريتها الكهربائية المعيارية – وهي نفس المعمارية التي تشغل سيارة EQS سيدان القادمة.

وتقول الشركة إن المفهوم يهدف إلى إظهار رؤيتها لمستقبل خالٍ من الانبعاثات محليًا، دون التخلي عن التفرد والرفاهية التي ينطوي عليها اسم مايباخ.

وأضافت الشركة أن المقصورة الداخلية من المفترض أن تذكرك باليخت، وتحتوي السيارة على شيء يسمى حزمة السائق.

وبالنسبة إلى الفئة الفائقة الفخامة التي توجد بها مايباخ، فلن يضر وجود خيار أكثر صداقة للبيئة في العالم.

وتتمتع سيارة مايباخ GLS التي تعمل بالوقود بمحرك V8 سعة 4 لتر، الذي يقدم 6 كيلومتر في اللتر في المدينة و 8 كيلومتر في اللتر على الطريق السريع.

وتصف الشركة السيارة النموذجية بأنها ذات شكل ديناميكي وتصميم سلس. ولتتماشى مع موضوع صداقة البيئة للمركبات الكهربائية، فإن السجادة هي فرو صناعي. والمصابيح الأمامية محاطة بشعارات مايباخ.

وقالت الشركة: تقدم مرسيدس من خلال مفهوم مايباخ EQS معاينة واضحة لأول نموذج إنتاج سلسلة كهربائية بالكامل للعلامة التجارية الفاخرة التقليدية.

وتعتمد السيارة النموذجية ذات الدفع الرباعي على البنية المعيارية للمركبات الكهربائية الفاخرة والفخمة من مرسيدس وتأخذ حصرية مايباخ إلى مستقبل خالٍ من الانبعاثات محليًا.

وأضافت: يمثل هذا المفهوم تحول العلامة التجارية الفاخرة الغنية بالتقاليد إلى مستقبل أكثر تقدمًا وكهرباء بالكامل. ومثل كل سيارة مايباخ، فهي تمثل الفخامة المتطورة في جميع جوانبها.

نتيجة لذلك تمثل السيارة دليلاً على أن أحدث تقنيات القيادة الكهربائية والترفيه مع حرفية مايباخ والتصميم الداخلي.

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مرسيدس تعرض نموذج اختباري من مايباخ الكهربائية

بالإضافة إلى ذلك تنقسم مساحة شاشة MBUX Hyperscreen بقياس 56 إنش إلى شاشة لمس مركزية بقياس 17.7 إنش. ومجموعة أدوات رقمية بقياس 12.3 إنش وشاشة تعمل باللمس بقياس 12.3 إنش للراكب الأمامي. ويحصل ركاب المقعد الخلفي أيضًا على نظام الترفيه الخاص بهم.

وتحتوي السيارة الاختبارية على مقابض أبواب تشبه تيسلا التي تمتد تلقائيًا عندما يقترب السائق، ويفتح باب السائق تلقائيًا.

علاوة على ذلك لم تقدم الشركة أي تفاصيل فنية، وذلك لأنها تستخدم مفهوم سيارة الدفع الرباعي كدراسة تصميمة بحتة.

ولكن عند إزالة بعض ميزات التصميم الخاصة بمايباخ، مثل شبكة الكروم والعجلات بقياس 24 إنش. فإنك تحصل على فكرة عن الشكل الذي تبدو عليه EQS SUV.

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