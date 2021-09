تويتر تختبر الرد على التغريدات بالرموز التعبيرية

دبي - يزن راشد - It’s been a long time coming, but today we begin testing Tweet Reactions in Turkey! 🇹🇷 We want to help people quickly express themselves in conversations on Twitter, for when a simple Like doesn’t cut it. Here’s a short thread for how we thought about this on the design side



🧵 pic.twitter.com/ZQkJOwjux2 — J (@jtwdesign) September 9, 2021 شركة تويتر أنها تجرب ردود فعل الرموز التعبيرية للمستخدمين في جميع أنحاء تركيا خلال الأسابيع المقبلة مع إمكانية طرحها على نطاق أوسع إذا سارت الأمور على ما يرام.

ووفقًا للشركة، تهدف قائمة الرموز التعبيرية الجديدة إلى مساعدة الأشخاص في التعبير عن أنفسهم بسرعة في المحادثات عبر المنصة، في الحالات التي لا يؤدي فيها الضغط على زر الإعجاب إلى وقفها.

وأوضحت الشركة أنه لفترة محدودة، يمكن لمغردي تويتر الأتراك الوصول إلى أربعة ردود أفعال إضافية على رأسها القلب الأحمر الكبير الذي طرحته الشركة في عام 2015.

ويتضمن هذا رمزًا تعبيريًا مفكرًا (لتلك التغريدات التي تجعلك تفكر)، ورمز تعبيري حزين (للتغريدات التي تجعلك حزينًا)، ورمز تعبيري للضحك/البكاء (للتغريدات التي تجعلك تضحك/تبكي)، ورمز تعبيري عن التصفيق (لتغريدات التهنئة).

واعتمادًا على كيفية استجابة المستخدمين لهذا الاختبار الصغير، قد تغير المنصة هذه الرموز التعبيرية، أو تطرح هذه الإمكانات في بلدان أخرى في المستقبل.

ويأتي هذا الإعلان بعد استطلاع تويتر لآراء المستخدمين في شهر مارس حول كيفية تفاعلهم في حال تبنيها لطريقة تشبه فيسبوك للتفاعل مع التغريدات، وما هي الرموز التعبيرية التي يريدون التعبير من خلالها.

وتضمن الاستطلاع بعض مجموعات الرموز التعبيرية المقترحة. مثل أزرار موافق أو غير موافق أو زر عدم الإعجاب أو التصويتات المؤيدة والمعارضة التي تشبه ريديت. ولكن تويتر وجدت من الاستطلاع أن المستخدمين كانوا قلقين بشأن الحصول على تعليقات سلبية عبر الرموز التعبيرية.

قالت المنصة: بالرغم من أن الإحباط والغضب من المشاعر الشائعة التي يشعر بها الأشخاص أثناء قراءة التغريدات. ويريد بعض الأشخاص التعبير عن عدم موافقتهم على التغريدات، فإننا لا ندمجها في الوقت الحالي باعتبارها ردود فعل الرموز التعبيرية.

وأضافت: هدفنا دائمًا هو دعم المحادثات العامة الصحية ونريد أن نرى كيف تؤثر مجموعتنا الحالية من الرموز التعبيرية في المحادثات.

وتعتبر المنصة متأخرة نسبيًا فيما يتعلق بمسألة الرموز التعبيرية، فقد أطلقت ردود الفعل عبر الرسائل المباشرة في العام الماضي. ولكن هذه ليست نفس مجموعة الرموز التعبيرية.

وجاء الاختبار بعد شهور من منح منصة لينكدإن لمستخدميها القدرة على التفاعل مع مشاركات عبر الرموز التعبيرية. وبعد سنوات من قيام فيسبوك بنفس الشيء.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه من بين المنصات الثلاثة، فإن فيسبوك هي الوحيدة التي تضمن رد الفعل “الغاضب” بين قائمتها. ومن المحتمل أن يكون هذا بسبب تردد المستخدمين بشأن الردود السلبية.

