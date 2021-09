آبل لن تعيد فورتنايت إلى متجرها في كوريا

دبي - يزن راشد - طلبت شركة Epic Games من شركة آبل إعادة حساب مطور فورتنايت الخاص بها حتى تتمكن من إطلاق اللعبة في كوريا الجنوبية، بعد تمرير قانون في كوريا الجنوبية قد يجبر آبل وجوجل على السماح للتطبيقات باستخدام أنظمة دفع بديلة.

وقالت Epic Games في Epic has asked Apple to restore our Fortnite developer account. Epic intends to re-release Fortnite on iOS in Korea offering both Epic payment and Apple payment side-by-side in compliance with the new Korean law. — Fortnite (@FortniteGame) September 9, 2021 عبر حساب فورتنايت الرسمي: طلبت Epic Games من آبل استعادة حساب مطور فورتنايت الخاص بنا.

وأضافت: تعتزم Epic Games إعادة إصدار فورتنايت عبر iOS في كوريا الجنوبية حيث تقدم كل من مدفوعات Epic Games ومدفوعات آبل جنبًا إلى جنب بما يتوافق مع القانون الكوري الجديد.

ومع ذلك، تحتفظ آبل بأنها ليست ملزمة بالسماح لشركة Epic Games بالدخول إلى متجر آب ستور على الإطلاق.

وبدورها قالت آبل إنها لن تسمح لشركة Epic Games بالعودة إلى متجر التطبيقات حتى توافق على اللعب وفقًا للقواعد نفسها مثل أي شخص آخر.

وقال متحدث باسم شركة آبل: كما قلنا طوال الوقت، نرحب بعودة Epic Games إلى متجر آب ستور إذا وافقت على اللعب وفقًا لنفس القواعد مثل أي شخص آخر. أقرت Epic Games بخرق العقد، وحتى الآن، لا يوجد أساس شرعي لإعادة حساب المطور الخاص بها.

ولم يدخل التشريع الكوري الجنوبي حيز التنفيذ بعد. ولكن عند حدوث ذلك، وفقًا لشركة آبل، فلن يكون لذلك أي تأثير في عملية الشركة للموافقة على حسابات المطورين.

لن تفكر آبل في طلب Epic Games حتى توافق على الامتثال لإرشادات مراجعة التطبيقات في متجر آب ستور.

ولا تتوفر فورتنايت، واحدة من أكثر ألعاب الفيديو شهرة في العالم، عبر متجر التطبيقات منذ شهر أغسطس من العام الماضي.

وأنهت آبل حساب مطور Epic Games ردًا على تحديث اللعبة. الذي يتهرب من متطلبات الدفع داخل التطبيق في متجر آب ستور من أجل الالتفاف على دفع عمولة 30 في المئة لشركة آبل.

ورفعت شركة Epic Games دعوى قضائية ضد شركة آبل وأحيلت إلى المحاكمة في شهر مايو، ولم يصدر الحكم بعد.

