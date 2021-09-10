شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استخدامات الذكاء الاصطناعى فى الحياة اليومية.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخيل معظمنا الذكاء الاصطناعى بأنه أمر شديد التعقيد ويتم استخدامه فى المعامل على يد الباحثين فقط، إلا أن هذا المجال يخدم عشرات الاستخدامات ويظهر فى مئات الخدمات التى نتعامل معها بشكل يومى.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية، يستخدم الذكاء الاصطناعى فى مجالات أكثر تقدمًا وتعقيدًا وهذا أمر لا شك فيه خصوصًا مع تقنيات مثل تعلم الآلة والخوارزميات.

وتظهر تلك التقنيات فى حياتنا اليومية من خلال التطبيقات والخدمات التى تعتمد عليه وهى أكثر مما قد يتوقعه المستخدم الطبيعى كما أن بعض المجالات تعتمد على الذكاء الاصطناعى بشكل شبه كامل.

الذكاء الاصطناعى فى الحياة اليومية

وتختلف نماذج الذكاء الاصطناعى من حيث مدى تعقيدها وقدراتها، إلا أنها تظهر فى تطبيقات وخدمات قد يظنها البعض بسيطة ، وأولى الأمثلة على ذلك هي خدمات الملاحة والخرائط.

وذلك حيث إن خدمة مثل خرائط جوجل تستخدم هذه التقنية فى حساب متغيرات عديدة، مثل سرعة حركة المركبة أو مدى الازدحام داخل طرق وأماكن معينة إلى جانب أن هذه التقنيات تستخدم فى حساب المدة التى يحتاجها السائق للوصول لوجهته.

وتظهر نفس التقنيات فى تطبيقات الرحلات التشاركية مثل تطبيق أوبر، حيث يعتمد التطبيق على تقنيات الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة لحساب المبلغ الإجمالى الذي سيدفعه المستخدم عند الوصول إلى رحلته كما تستخدم أيضًا فى حساب وقت الانتظار.

وقد صرّح مدير قسم تعلم الآلة في شركة أوبر أن التطبيق يعتمد على بيانات تم جمعها من ملايين الرحلات السابقة في تحديد أمور عديدة مثل الطريق المثالي أو تكلفة الرحلة.

مجالات التصوير والبريد الإلكترونى وغيرها

ويتم الاعتماد على AI أيضًا فى تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد. حيث تتوفر تطبيقات عديدة تعمل على تحويل الصور من وضعها الطبيعي ثنائى الأبعاد إلى هيئة ثلاثية الأبعاد قادرة على الحركة بشكل تفاعلى.

ولعل واحدة من التقنيات الأساسية التى تعتمد على الذكاء الاصطناعي هي تقنية التعرف على الوجه وهى التى تستخدم فى خواص مثل Face ID فى هواتف آيفون أو Windows Hello في الحواسيب المكتبية.

ومن ناحية أخرى فجميع تقنيات المساعدة الصوتية تعتمد على هذه التقنيات بما فى ذلك مساعد آبل الشخصي Siri ومساعد جوجل الشخصى وصولًا إلى أليكسا من أمازون.

ويتم استخدام تقنيات AI فى تطبيقات إدارة البريد الإلكترونى وذلك للتعرف على رسائل البريد المزعجة ونقلها إلى مجلد الرسائل المزعجة إلى جانب الاعتماد على تقنيات شبيهة في التطبيقات المصرفية.

ويعتبر مجال السيارات ذاتية القيادة من أهم المجالات التي تعتمد على تقنيات AI وتعلم الآلة في الوقت الحالى مع توقعات لنمو كبير لهذا المجال فى السنوات القادمة.