شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك تطلق نظاراتها الذكية من الجيل الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة فيس بوك بالشراكة مع إحدى الشركات الشهيرة في صناعة النظارات، نظاراتها الذكية من الجيل الأول، حيث تهدف النظارات إلى تقديم تجربة واقع معزز حقيقية، حيث تسمح لمرتديها بالاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات وحتى التقاط الصور أو مقاطع الفيديو، وتحمل النظارة اسم Ray-Ban Stories.

- سعر النظارة

تأتى النظارة بسعر يبدأ من 299 دولارًا، وسيتمكن المشترون من الاختيار من بين 20 مجموعة من أنماط الإطارات / العدسات من الإطارات التي توفرها العديد من المتاجر التابعة للشركة، وستتوفر النظارات الذكية في 6 دول من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإيطاليا وأيرلندا وأستراليا.

-المواصفات

تسمح نظارات فيس بوك الذكية للفرد بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو (حتى 30 ثانية)، وهي مجهزة بكاميرات مزدوجة بدقة 5 ميجابكسل في مقدمة الإطارات، ويضيء مؤشر LED لالتقاط الصور عندما تكون الكاميرات قيد التشغيل لإخطار من حولك بالتصوير أو التسجيل.

يمكن للمستخدمين ببساطة قول "مرحبًا فيس بوك، التقط صورة [أو مقطع فيديو]" للنقر على الصور، كما يمكنهم تحرير الصور الملتقطة على Ray-Ban Stories باستخدام تطبيق فيس بوك View المرافق ومشاركتها مع الآخرين.

ويمكن مشاركة الصور على فيس بوك و Instagram و WhatsApp و Messenger و Twitter و TikTok و Snapchat وغيرها من التطبيقات.

وتحتوي النظارات الذكية أيضًا على نظام صوتي مدمج بتقنية Bluetooth و 3 ميكروفونات للاستماع إلى الوسائط المفضلة والموسيقى والبودكاست من أي تطبيق على الهاتف الذكي، ويمكن للمرء أيضًا إجراء المكالمات باستخدام الزجاج الذكي.

ويقول فيس بوك أن Ray-Ban Stories مصممة مع مراعاة الخصوصية، "نحن نتخذ خطوات للتأكد من أن مالكي الأجهزة - والأشخاص المحيطين بهم - يشعرون بالراحة والأمان والمعلومات"، كما جاء في التقرير.