شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتكار آلة بتكلفة 15 مليون دولار لامتصاص انبعاثات الكربون للحد من تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أكبر آلة لامتصاص الكربون بالعالم، فى العمل، يوم الأربعاء الماضى، فى محطة للطاقة في آيسلندا، والتي وصفت بأنها أداة للحد من تغير المناخ، وبلغت تكلفتها 15 مليون دولار، وأنشأتها شركة Climeworks ومقرها زيورخ، وذلك وفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

يطلق على الآلة اسم Orcaوتهدف لالتقاط 4000 طن مترى من ثاني أكسيد الكربون سنويًا كجزء من الجهود المبذولة لتقليل مستويات غازات الاحتباس الحرارى فى الغلاف الجوى، أى ما يعادل الانبعاثات السنوية من حوالي 790 سيارة.



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وحسب تقرير شبكة الأخبار الروسية، فإن كل ثانى أكسيد الكربون التي تلتقطه الآلة هو مجرد جزء بسيط من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية، والتى بلغت 34.7 مليار طن العام الماضى، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

وتتكون Orca من أجهزة تنقية الهواء المعدنية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء المحيط باستخدام المراوح، قبل استخراجه باستخدام مرشح كيميائي، ثم يخزن ثاني أكسيد الكربون تحت الأرض، ما يقلل من كمية غازات الاحتباس الحراري التي تصل إلى الغلاف الجوي.

ويمكن تخزين الغاز بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة، أو استخدامه في صناعة الوقود والمواد الكيميائية ومواد البناء وغيرها من المنتجات.

ومن جهته، قال يان فورزباكر، الرئيس التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لشركة Climeworks، إن " Orca، باعتبارها علامة فارقة في صناعة التقاط الهواء المباشر، قدمت مخططا قابلا للتطوير ومرنا وقابلا للتكرار للتوسع المستقبلي لشركة Climeworks وما يزال تحقيق صافي الانبعاثات العالمية "صفرا"، طريقا طويلا لنقطعه، ولكن مع Orca، نعتقد أن Climeworks خطت خطوة مهمة أقرب لتحقيق هذا الهدف".

وأوضح فورزباكر، أن Orca تكلف ما بين 10 ملايين دولار و15 مليون دولار للبناء، بما في ذلك البناء وتطوير الموقع والتخزين، وتتكون Orca من ثماني وحدات تجميع كبيرة الحجم "قوية ومضغوطة"، مكدسة في اثنتين.