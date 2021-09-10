شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى مصادر ربح الألعاب المجانية مثل فورتنايت .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ ملايين المستخدمين حول العالم لألعاب الفيديو لإمضاء الوقت والتسلية، ولعل الألعاب المجانية هى الخيار المثالى بالنسبة للاعبين غير المحترفين نظرًا لأنهم لا يبحثون إلا عن بعض التسلية.

ووفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية ، قد حققت الألعاب المجانية نجاحًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة وعلى رأسهم لعبة فورتنايت، والتى حققت أرباحًا كبيرة وانتشار واسع.

إلا أن الألعاب المجانية لا تطلب من المستخدم دفع أى مبالغ لتحميلها أو للبدء فى لبعها، فكيف تحقق هذه النوعية من الألعاب أرباحًا للشركة المطورة؟ وكيف تحقق فورتنايت مليارات الدولارات من الأرباح؟

مصادر ربح الألعاب المجانية

وتعتبر لعبة فورتنايت واحدة من أهم الأمثلة على الألعاب المجانية التى تحقق دخل كبير، حيث إن الشركة حققت فى أول عشرة أشهر من إطلاقها ما وصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكى من الإيرادات.

وعندما توفر تطبيق Fortnite App لهواتف آيفون فى شهر أبريل من عام 2018 تمكنت الشركة من تحقيق دخل وصل إلى مليونى دولار أمريكى يوميًا.

وتحقق الألعاب المجانية معظم – أو كل – أرباحها من خلال المدفوعات داخل اللعبة، وهذه المدفوعات قد تتم فى مقابل شراء عناصر خاصة داخل اللعبة، أو من خلال اشتراكات شهرية تقدم للاعبين مميزات أكثر.

وينقسم هذا النموذج لنوعين أساسيين، النوع الأول هو المؤثر على تجربة اللعب، والنوع الثانى لا يؤثر على التجربة إلا من الناحية الشكلية فقط.

حيث إن النوع الأول يضم الألعاب التى تتيح للاعبين الحصول على أسلحة أقوى أو مميزات أكثر مقابل الدفع، فى حين أن النوع الثانى لا يتيح للمستخدمين سوى تغييرات شكلية، مثل شراء تصميم وشكل جديد للشخصية، أو تصميم جديد للأسلحة.

وتعتبر لعبة فورتنايت من النوع الثانى، حيث إن المدفوعات داخل اللعبة لا تجعل اللعب أسهل، بل إنها تتيح فقط مميزات شكلية مثل تغيير تصميم الشخصية أو السلاح.

وتحقق الألعاب المجانية الأرباح أيضًا من خلال الاشتراكات الشهرية، مثل اشتراك Battle Pass فى لعبة فورتنايت، أو اشتراك Royal Pass فى لعبة ببجى موبايل.

ويتيح الاشتراك الشهرى وصولًا لعدد من المميزات الإضافية أو ربح مزيد من العناصر داخل اللعبة مما يجعل اللاعب مميز مقارنةً باللاعبين الآخرين، إلا أن هذا لا يؤثر على تجربة اللعب بأى شكل من الأشكال، وهو ما يجعل التجربة عادلة بين اللاعبين الذين يدفعون أو الذين لا يدفعون.