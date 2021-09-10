شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 59 مليون مستخدم للإنترنت عن طريق المحمول و9.50 مليون لـADSL والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مستخدمو الانترنت عن طريق المحمول إلى 59.66 مليون اشتراك في يونيو 2021 مقارنة بنحو 58.78 مليون في مايو 2021 و 41.79 مليون بنهاية يونيو 2020.

ووصل مستخدمو اليو أس بى مودم الى 3.19 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2021 مقارنة بـ3.15 مليون اشتراك بنهاية مايو 2021 و2.24 مليون بنهاية يونيو 2020.

ويصل عدد مشتركو الانترنت فائق السرعة ADSL إلى نحو 9.50 مليون بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنحو 9.38 مليون اشتراك فى مايو 2021 و 7.99 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2020.

ووصلت نسبة مستخدمى الانترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركو المحمول إلى نحو 60.51% بنهاية يونيو 2021 مقارنة بـ58.84% بنهاية مايو 2021 و 43.26% بنهاية يونيو 2020.

وتصدرت القاهرة الكبرى التوزيع الجغرافى للمشتركين بخدمة الـADSL بنسبة 36% يليها الدلتا 34% وقبلى 15% ثم الأسكندرية 10%، ومدن القناة وسيناء و البحر الأحمر 5%.