تعرف على خلية “باك مان” التي “تأكل” البكتيريا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 10 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 30 دقيقة

طور العلماء خلية اصطناعية يمكنها أن تأكل البكتيريا، تماماً مثل شخصية لعبة الفيديو الجائعة Pac-Man.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال”: إنّ الخلايا بحجم خلايا الدم الحمراء ويمكن استخدامها “لأكل” البكتيريا السيئة مثل e coli، وتوصيل الأدوية إلى مواقع في الجسم وتنظيف التلوث في الماء.

تم إنشاء خلية باك مان من قبل الباحثين في جامعات نيويورك وشيكاغو عن طريق ثقب مجهري في كرة مصنوعة من البوليمر للسماح للمادة بالدخول أو الخروج.

بإمكان الخلية أن تضخ أو “تأكل” من خلال تسليط الضوء عليها. وقد نشر البحث في مجلة Nature.

وقال ستيفانو ساكانا، أستاذ مشارك في الكيمياء في جامعة نيويورك: “تخيل أنّ الخلية تعمل مثل لعبة فيديو Pac-Man، فهي تدور حول الملوثات لتناولها وإزالتها من البيئة.”

وأضاف: “إنّ مفهوم التصميم لدينا يمكّن هذه الخلايا الاصطناعية من العمل بشكل مستقل وأداء مهام النقل النشطة التي اقتصرت حتى الآن على عالم الخلية الحية”، مضيفاً أنّ الخلية الاصطناعية يمكنها ” استيعاب ومعالجة وطرد الأجسام الغريبة.”

اختبر الباحثون عمل الخلية في بيئات مختلفة.

في إحدى التجارب، قاموا بمحاكاة لعمل الخلية في الماء، وتنشيطها عبر الضوء، ولاحظوا أنها تتناول جزيئات أو شوائب من المياه المحيطة بها، مما يوضح تطبيقاً محتملاً لتنظيف الملوثات المجهرية من الماء.

في تجربة أخرى، أظهروا أنّ الخلية يمكنها أن تبتلع بكتيريا e. coli وتحبسها داخل الغشاء، مما قد يوفر طريقة جديدة لمكافحة البكتيريا في الجسم.

ويمكن أن يكون تطبيق آخر في المستقبل لمحاكاة هذه الخلية هو توصيل الأدوية إلى أعضاء الجسم، بالنظر إلى أنها يمكن أن تطلق مادة معينة عند تفعيلها.

يواصل الباحثون تطوير ودراسة محاكاة هذه الخلايا، بما في ذلك بناء تلك التي تؤدي مهام مختلفة وتعلم كيفية تواصل الأنواع المختلفة مع بعضها البعض.

تم إطلاق ألعاب الفيديو Pac-Man في عام 1980. كانت تسمى في الأصل Puck Man، لكن صناع شركة Namco قرروا تغيير الاسم.