شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التبديل بين أجهزة أيفون والاحتفاظ بجميع بياناتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق شركة أبل إصدارات جديدة لأيفون من كل عام، وعلى الرغم من أن شراء هاتف جديد أمر جيد، إلا أن قضاء بعض الوقت في نقل جميع بياناتك المهمة قد يكون مملاً، ولكن تم تصميم حسابات Apple ID و iCloud الخاصة بك لجعل التبديل بين أجهزة أيفون أمرًا سهلاً قدر الإمكان، فيستغرق الأمر بعض الخطوات التي نقدمها لك وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية التبديل من جهاز أيفون إلى آخر:

1- حفظ بيانات أيفون الخاصة بك

تحتاج إلى التأكد من أن بيانات أيفون الحالية الخاصة بك آمنة في حالة حدوث خطأ ما، وهذا يعني عمل نسخة احتياطية.

1. افتح تطبيق "الإعدادات" واضغط فوق اسمك أعلى الشاشة، ثم اضغط فوق iCloud.

2. تأكد من تشغيل جميع التطبيقات التي تريد حفظ البيانات منها.

3. بمجرد تشغيل كل ما تريد حفظه، اضغط فوق iCloud Backup وتأكد من تشغيله، ثم اضغط فوق النسخ الاحتياطي الآن.





2- تشغيل أيفون الجديد وانقل بياناتكبمجرد أن يتم تأمين بياناتك، فقد حان الوقت لتبديل أجهزة أيفون، ويمكن ذلك باستخدام النسخ الاحتياطي الخاص بك على iCloud.

1. قم بتشغيل أيفون الجديد الخاص بك عن طريق توصيله بشاحن.

2. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة، وتأكد من الاتصال بشبكة Wi-Fi.

3. بمجرد وصولك إلى شاشة التطبيقات والبيانات، اضغط فوق استعادة من iCloud Backup وقم بتسجيل الدخول إلى حساب معرف أبل الخاص بك.

4. اختر النسخة الاحتياطية التي تريد استعادة بياناتك منها، من المحتمل أنها ستكون الأحدث.

احتفظ بجهاز أيفون الخاص بك متصلاً بشبكة Wi-Fi حتى يكتمل نقل النسخة الاحتياطية.

كما أنه بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكنك إقران ساعة أبل بجهاز أيفون الجديد والبدء في استخدامه كجهاز رئيسي، ويمكنك الاستمرار في استخدام أيفون القديم إذا كنت تريد ذلك أيضًا.