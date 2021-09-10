شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تعطيل Chat وMeet في جيميل على سطح المكتب والهاتف المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على دفع منتجات الدردشة والفيديو الخاصة بـMeet في Gmail خلال الشهرين الماضيين حيث تسعي لجني الأموال من الثقافة المتنامية للعمل من المنزل، وتجعلك تتخلى عن منتجات مثل Slack أو Zoom لصالح عروضها الخاصة، حسبما نقل موقع TheNextWeb.

إذا كان حساب البريد الإلكتروني لشركتك يستخدم Google Workspaces كخدمة أساسية، فمن المحتمل أنك رأيت بالفعل خيارات الدردشة و Meet ظاهرة فى الواجهة.

ولكيفية إخفائها في Gmail بسهولة، وترتيب الواجهة، والبدء في التركيز على البريد الإلكتروني مرة أخرى بسهولة، إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

سطح المكتب

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك عبر متصفح.

انتقل إلى "الإعدادات"، وانقر فوق علامة التبويب "الدردشة" و"Meet".

حدد الخيار "إيقاف" للدردشة و"إخفاء قسم Meet في القائمة الرئيسية".

بمجرد القيام بذلك، لن ترى أقسام الدردشة و Meet على سطح المكتب.

هاتف محمول

افتح Gmail على هاتفك.

انتقل إلى الإعدادات واضغط على الحساب الذي ترغب في إجراء تغييرات عليه.

قم بالتمرير لأسفل وصولاً إلى القسم "عام"، وقم بإيقاف تشغيل خياري "الدردشة" و "Meet" لإخفاء علامات التبويب تلك.

من جهة أخرى على Android ، يوجد لدى Chat و Meet أقسام فرعية مختلفة ضمن الإعدادات العامة.

سيؤدي إجراء هذه التغييرات إلى إخفاء خيارات Meet و Chat في Gmail ، لذا لن تضطر إلى رؤيتها مرة أخرى.