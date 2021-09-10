شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين المحول والشاحن؟.. اعرف أبرز الاختلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن المحول والشاحن يبدوان أنهما يخدمان نفس الغرض، إلا أن المحول والشاحن هما من الملحقات الإلكترونية المختلفة التي يمكن أن تعمل معًا في بعض الأحيان، ويعد المحول هو شيء يستخدم لشحن الشاحن، بينما يستخدم الشاحن لشحن عنصر إلكتروني مثل الهاتف أو الكمبيوتر المحمول.



ما هي أبرز الاختلافات بينهما ما هي أبرز الاختلافات بينهما وفقا لما ذكره موقع "gizbuyerguide"، تعد أجهزة الشحن والمحولات من الأشياء التي يمكن الخلط بينها بسهولة، ولكنهما مختلفين، فإن المحولات هي أحد الأشياء التي يمكن أن تساعد في شحن الشاحن، إنها توفر مصدر طاقة وتساعد على تحويل نوع واحد من الجهد إلى نوع آخر.

وعندما تزور بلدانًا أخرى، فأنت تستخدم محولًا لشحن أجهزتك الإلكترونية، ولا تحتاجه فقط بسبب أشكال المخرج المختلفة، ولكن أيضًا بسبب التيارات الكهربائية المختلفة، ولكن لا تمتلك المحولات نفسها الوسائل الداخلية اللازمة لشحن البطارية.

ومن ناحية أخرى، تهدف أجهزة الشحن إلى شحن البطارية، ففي حالة استخدامها مع محول، يتم إخراج التيار الكهربائي منه وتحويله من طاقة التيار المتردد إلى طاقة التيار المستمر لاستخدامه مع البطارية.

ويمكن أن تساعد أجهزة الشحن أيضًا في تنظيم كمية الكهرباء القادمة من المحول أو مقبس الحائط للتأكد من أن العنصر الإلكتروني لا يتلقى الكثير، وأحد الجوانب السلبية لأجهزة الشحن هو أنها يمكن أن تكون خاصة بنوع الجهاز الذي يتم شحنه.

ومن المحتمل أن يكون لديك عدد كبير من المحولات وأجهزة الشحن في منزلك، فتأكد من أنك لا تستخدمها للغرض المقصود منها فحسب، بل تأكد من أن المحول أو الشاحن الذي تستخدمه متوافق مع الكائن الإلكتروني الذي تحاول تشغيله.