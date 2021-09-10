شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 25 مليون حجم سعة سنترالات التليفون الأرضى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول إجمالي سعة السنترالات 25.11 مليون خط بنهاية يونيو 2021 مقارنة بنحو 25.05 مليون خط بنهاية مايو 2021 ثم 25.02 مليون خط بنهاية يونيو 2020.

ووصل حجم الإشتراكات في الهاتف الثابت الى نحو 10.30 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2021، مقارنة بـ10.87 مليون اشتراك بنهاية مايو 2021 و 9.89 مليون اشتراك بنهاية يونيو 2020.

ومشتركو الهاتف الثابت وفقا لنوع الإشتراك، عدد المشتركين حكومي 2% وعدد المشتركين تجارى 10% وعدد المشتركين منازل 88%.

167 بالتحديد هى عمر إنشاء الشركة المصرية للاتصالات، والتى بدأ إنشاؤها عام 1854 تحت مسمى الشركة "الشرقية للتلغراف"، وذلك قبل اختراع التليفون عام 1876.. وفى نفس عام افتتاحها أطلقت الشركة أول خط تلغراف يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة الإسكندرية.

وظلت خطوط الربط بين العاصمة والإسكندرية هى التلغراف، وذلك حتى أنشأت الشركة فى عام 1881 أول خط تليفون ثابت يربط بين المدينتين قبل أن تتوسع فى الربط بين بقية المحافظات عام 1883، حيث تم تمديد الخطوط التليفونية لبورسعيد والإسماعيلية والسويس.