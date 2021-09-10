شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القاهرة تتلألأ.. رائد فضاء أمريكى يظهر سحر عاصمة المعز بصورة من خارج الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط رائد الفضاء الأمريكى روبرت شين كمبرد، صورة تظهر روعة وسحر العاصمة المصرية القاهرة من الفضاء خلال فترة الليل، من محطة الفضاء الدولية، مبرزا أهم المعالم التى تتميز بها العاصمة ووقوعها على ضفاف النيل وتواجد المتحف المصرى والمومياوات الملكية.



القاهرة من الفضاء

ونشر كمبرد، عبر حسابه على تويتر، صورة القاهرة الكبرى من الفضاء ليلا، صحبها بتعليق: "القاهرة مشرقة من محطة الفضاء"، مضيفا: "تقع القاهرة عاصمة مصر، على نهر النيل، ويقع فى قلبه ميدان التحرير والمتحف المصرى ومجموعة من الآثار بما فى ذلك المومياوات الملكية والتحف المذهبة للملك توت عنخ آمون".





هذه الصورة لمصر من الفضاء، لم تكن الأولى التى التى التقطها كمبرد، حيث دائما ما يؤكد أن مصر دائما ما تكون محط أنظار الجميع لموقعها المتميز وسط العالم والكرة الأرضية، ولها رونق وبريق ساحر من الفضاء، حيث كشف عن صورة جديدة لمصر من الفضاء، أظهرت نهر النيل وبحيرة ناصر، التى تعد أكبر بحيرة صناعية فى العالم.



نهر النيل وبحيرة ناصر

ونشر كمبرد، فى وقت سابق عبر حسابه على تويتر، صورة لمصر من الفضاء التقطت من محطة الفضاء الدولية، أظهرت نهر النيل وبحيرة ناصر فى محافظة أسوان، جنوب مصر، صحبها بتعليق معلوماتى عن البحيرة، قائلا: "يغذى نهر النيل بحيرة ناصر فى مصر، بحيرة ناصر هى خزان ضخم فى جنوب مصر وشمال السودان، إنها واحدة من أكبر البحيرات التى صنعها الإنسان فى العالم".



سيناء والبحر الأحمر

كما سبق أيضا والتقط كمبرد، صورة من الفضاء أظهرت نهر النيل والدلتا والبحر الأحمر وأرض الفيروز شبه جزيرة سيناء، فى مظهر رائع وبديع، ونشرها أيضا عبر حسابه على تويتر، صحبها بتعليق: "مصر ونهر النيل والبحر الأحمر من محطة الفضاء الدولية".