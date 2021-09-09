تكنولوجيا: تسريب النظارات الذكية الخاصة بـ Facebook و Ray-Ban قبل إطلاقها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سبق أن قام كل من شركتي Facebook و Ray-Ban بالتلميح إلى نظارتهما الذكية، ومن المتوقع أن يعلنا عن المنتج النهائي في وقت لاحق اليوم. ومع ذلك، يبدو ان التسريبات سرقت الأضواء إذ تم تسريب ثلاثة نماذج من النظارات القادمة.

وعلى ما يبدو، فإن جميع الإصدارات تتبنى تصميمات Ray-Ban الكلاسيكية؛ Wayfarer و Round و Meteor. وتظهر الإطارات الجانبية سميكة قليلاً وتحتوي على زر، والذي ربما يساعد في التحكم في الجزء الذكي من النظارات.

تأتي الإصدارات الثلاثة بألوان مختلفة، ووفقا للصور فإن الصندوق هو المكان الوحيد الذي يمكننا فيه رؤية شعار Facebook، ويتضمن الصندوق أيضًا حافظة ودليل وضمان وحقيبة ناعمة وكابل شحن.

للأسف، لم يعطينا التسريب أي معلومات عن الميزات أو الوظائف المحددة، لذلك قد نضطر إلى انتظار الإعلان الرسمي.

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