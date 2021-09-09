تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن إختيارات السعة التخزينية في سلسلة iPhone 13 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الإختيارات المقدمة من ابل في السعة التخزينية لهواتف iPhone 13، كما إستعرضت التسريبات الألوان التي تنطلق بها هذه الإصدارات.

جاءت التفاصيل الجديدة حول سلسلة iPhone 13 عبر 91Mobiles، حيث إستعرض الموقع قوائم أحد منافذ البيع لسلسلة iPhone 13.

هاتف iPhone 13 mini

يتوفر هاتف iPhone 13 mini بإختيارات في السعة التخزينية بين:

64 جيجا بايت

128 جيجا بايت

كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، والأزرق، والأبيض، والأحمر وأيضاً البنفسجي.

هاتف iPhone 13

يتوفر هاتف iPhone 13 بإختيارات في السعة التخزينية بين:

64 جيجا بايت

128 جيجا بايت

كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، والأزرق، والأبيض، والأحمر وأيضاً البنفسجي والوردي والأحمر.

هاتف iPhone 13 Pro

يتوفر هاتف iPhone 13 Pro بإختيارات في السعة التخزينية بين:

128 جيجا بايت

256 جيجا بايت

512 جيجا بايت

كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، الفضي، الذهبي، والبرونزي.

هاتف iPhone 13 Pro Max

يتوفر هاتف iPhone 13 Pro Max بإختيارات في السعة التخزينية بين:

128 جيجا بايت

256 جيجا بايت

512 جيجا بايت

كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، الفضي، الذهبي، وأيضاً اللون البرونزي.

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