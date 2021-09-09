تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن إختيارات السعة التخزينية في سلسلة iPhone 13 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الإختيارات المقدمة من ابل في السعة التخزينية لهواتف iPhone 13، كما إستعرضت التسريبات الألوان التي تنطلق بها هذه الإصدارات.
جاءت التفاصيل الجديدة حول سلسلة iPhone 13 عبر 91Mobiles، حيث إستعرض الموقع قوائم أحد منافذ البيع لسلسلة iPhone 13.
هاتف iPhone 13 mini
يتوفر هاتف iPhone 13 mini بإختيارات في السعة التخزينية بين:
- 64 جيجا بايت
- 128 جيجا بايت
كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، والأزرق، والأبيض، والأحمر وأيضاً البنفسجي.
هاتف iPhone 13
يتوفر هاتف iPhone 13 بإختيارات في السعة التخزينية بين:
- 64 جيجا بايت
- 128 جيجا بايت
كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، والأزرق، والأبيض، والأحمر وأيضاً البنفسجي والوردي والأحمر.
هاتف iPhone 13 Pro
يتوفر هاتف iPhone 13 Pro بإختيارات في السعة التخزينية بين:
- 128 جيجا بايت
- 256 جيجا بايت
- 512 جيجا بايت
كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، الفضي، الذهبي، والبرونزي.
هاتف iPhone 13 Pro Max
يتوفر هاتف iPhone 13 Pro Max بإختيارات في السعة التخزينية بين:
- 128 جيجا بايت
- 256 جيجا بايت
- 512 جيجا بايت
كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، الفضي، الذهبي، وأيضاً اللون البرونزي.
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