علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن إختيارات السعة التخزينية في سلسلة iPhone 13 القادمة

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الإختيارات المقدمة من ابل في السعة التخزينية لهواتف iPhone 13، كما إستعرضت التسريبات الألوان التي تنطلق بها هذه الإصدارات.

جاءت التفاصيل الجديدة حول سلسلة iPhone 13 عبر 91Mobiles، حيث إستعرض الموقع قوائم أحد منافذ البيع لسلسلة iPhone 13.

هاتف iPhone 13 mini

يتوفر هاتف iPhone 13 mini بإختيارات في السعة التخزينية بين:

  • 64 جيجا بايت
  • 128 جيجا بايت

كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، والأزرق، والأبيض، والأحمر وأيضاً البنفسجي.

هاتف iPhone 13 

يتوفر هاتف iPhone 13 بإختيارات في السعة التخزينية بين:

  • 64 جيجا بايت
  • 128 جيجا بايت

كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، والأزرق، والأبيض، والأحمر وأيضاً البنفسجي والوردي والأحمر.

هاتف iPhone 13 Pro

يتوفر هاتف iPhone 13 Pro بإختيارات في السعة التخزينية بين:

  • 128 جيجا بايت
  • 256 جيجا بايت
  • 512 جيجا بايت

كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، الفضي، الذهبي، والبرونزي.

هاتف iPhone 13 Pro Max

يتوفر هاتف iPhone 13 Pro Max بإختيارات في السعة التخزينية بين:

  • 128 جيجا بايت
  • 256 جيجا بايت
  • 512 جيجا بايت

كما يأتي الهاتف بألوان الأسود، الفضي، الذهبي، وأيضاً اللون البرونزي.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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