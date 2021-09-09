تكنولوجيا: ابل تعمل على تطوير كاميرة Face ID أسفل الشاشة لسلسلة iPhone 14

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على بدء تطوير كاميرة Face ID أسفل الشاشة بهدف دعم سلسلة هواتف iPhone 14 العام المقبل.

تستعد شركة ابل لإطلاق سلسلة iPhone 13 خلال أيام، إلا أن التسريبات بدأت بتوجيه الأضواء إلى سلسلة iPhone 14 والمميزات المتوقعة لهذه الإصدارات.

ولقد قدم “Jon Prosser ” مؤخراً بعض التفاصيل حول سلسلة iPhone 14 القادمة، مع صور ثلاثية الأبعاد تكشف عن التصميم المتوقع لهذه الإصدارات.

وتوضح الصور تصميم iPhone 14 Pro Max الذي يأتي دون نتوء للكاميرة في الشاشة، لذا إتجهت التساؤلات حول خطط ابل لتصميم Face ID في شاشة الهاتف، حيث أشار Prosser إلى أن كاميرة Face ID تأتي أسفل الشاشة في هذا الإصدار.

ولقد أكد”Ross Young ” من Display Supply Chain Consultants على هذه التفاصيل، كما أوضح خطط ابل لدعم إصداري iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بتقنية كاميرة Face ID أسفل الشاشة، مع ثقب لكاميرة السيلفي.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن ابل لم تصل إلى قرار نهائي بدعم سلسلة iPhone 14 بتقنية كاميرة Face ID أسفل الشاشة.

أيضاً أوضح Young في تقريره الأخير خطط ابل لدعم هواتف iPhone 14 Pro و Pro Max بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، كما تأتي هذه الإصدارات بحجم شاشة 6.1 إنش، و6.7 إنش.

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