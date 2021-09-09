تكنولوجيا: Realme تكشف عن مكبرات صوت محمولة تعمل بالبلوتوث وإصدار ذهبي من سماعة Realme Buds Air 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Realme عن اثنين من المكبرات الصوتية المحمولة التي تعمل بالبلوتوث بالإضافة إلى إصدار جديد من سماعة الرأس اللاسلكية Buds Air 2 TWS.

يتميز مكبر الصوت Realme Cobble Bluetooth بمحرك ديناميكي بقوة 5 واط وهو مزود بتقنية تساعد على الحصول على صوت Bass أعمق مع الحفاظ على الوزن الصغير والخفيف، كما انه لديه استجابة تردد من 110 هرتز إلى 18 كيلو هرتز. وهو يوفر أيضًا صوتًا أحاديًا، ولكن إذا كان لديك مكبر صوت Cobble آخر، فيمكنك إقرانهما للحصول على صوت ستريو.

كما انه مناسب للاستخدام في الهواء الطلق مع دعم لمقاومة الماء بمعيار IPX5 ويبلغ وزنه 200 جرام. يمكنك أيضًا استخدامه للألعاب لأنه يدعم نفس وضع الاستجابة المنخفض 88 مللي ثانية مثل سماعات Realme (يتم تحقيق ذلك عبر اتصال Bluetooth 5.0).

يحتوي مكبر الصوت Realme Cobble على بطارية بسعة 1500 مللي أمبير، والتي يمكن أن تدوم حتى 9 ساعات من وقت التشغيل. يتم شحنه عبر USB-C، وهي عملية تستغرق حوالي 2.5 ساعة (ستحصل على كابل شحن في العلبة، ولكن لا يوجد شاحن فعلي).

عادةً ما يكلف مكبر الصوت Realme Cobble Bluetooth حوالي 1800 روبية هندية (25 دولار/21 يورو)، لكن مع البيع الأول سيأتي بسعر 1500 روبية هندية. وسيتوفر باللون الأسود والأزرق.

وإذا كنت تريد شيء محمول أكثر، فإن مكبر الصوت Realme Pocket Bluetooth يأتي بوزن 113 جرام مع أبعاد أكثر إحكاما. وهو يحتوي على بطارية أصغر حجمًا بسعة 600 مللي أمبير، على الرغم من أنه لا يزال يدوم لفترة طويلة تصل إلى 6 ساعات. ويستغرق الشحن (عبر USB-C) حوالي 2.5 ساعة.

ويحتوي هذا الجهاز على محرك 3 واط مزود بتقنية تستهدف نفس استجابة التردد مثل المكبر المذكور أعلاه. كما يمكنك إقران سماعة ثانية لصوت ستريو.

على أي حال، فإن هذا المكبر له إعدادات EQ مثل Cobble بالتطبيق وكذلك تصنيف IPX5.

سيتم بيع مكبر صوت Realme Pocket Bluetooth بسعر عادي يبلغ 1100 روبية هندية (15 دولار/13 يورو) مع صفقة مبكرة بسعر 100 روبية هندية. وسيأتي باللون الأسود والأبيض.

سيتم طرح هذه المكبرات الصوتية للبيع لأول مرة في 15 سبتمبر وستتوفر من خلال realme.com و Flipkart وبعض متاجر التجزئة.

وعلى صعيدًا آخر، ستحصل سماعة Realme Buds Air 2 على لون جديد يطلق عليه اسم Closer Gold. وسيكون متاحًا من 14 سبتمبر بنفس السعر السابق، 3300 روبية هندية (85 دولار/38 يورو).

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