تكنولوجيا: هاتفي 11T و 11T Pro من شاومي سيحصلون على ثلاثة تحديثات لنظام لأندرويد وأربع سنوات من تصحيحات الأمان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي أن هاتفي 11T و11T Pro القادمان سيحصلان على ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد بالإضافة إلى أربع سنوات من تصحيحات الأمان عند إطلاقهما، ومن المفترض ان يتم إطلاقهما في 15 سبتمبر خلال حدث سيقام عبر الانترنت.

وتعتبر هذه لافتة جيدة من شاومي، ونأمل أن يشمل الأمر العديد من الأجهزة في المستقبل. ومع ذلك، يذكر البيان الصحفي للشركة على وجه التحديد أنه “لم يتم تضمين الأجهزة الأخرى في هذا الوقت”، لذلك علينا أن نرى كيف ستسير الأمور من الآن فصاعدًا.

ولكن تقول الشركة إنها سوف تعمل على جلب نظام أندرويد الموسع وخدمات تحديثات الأمان إلى المزيد من أجهزة شاومي، لذا علينا الانتظار لنرى.

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