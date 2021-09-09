تكنولوجيا: Nvidia تخطط لإطلاق نموذج جديد من GeForce RTX 3080 Ti بذاكرة 20 جيجا بايت رام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على خطط Nvidia لإطلاق نموذج جديد من كرت الشاشة GeForce RTX 3080 Ti يتميز بذاكرة 20 جيجا بايت رام.

كانت شركة Nvidia قد أطلقت مؤخراً الإصدارات الجديدة من سلسلة كرت الشاشة RTX 3000، التي تتضمن RTX 3070 Ti، وRTX 3080 Ti الذي يعد أحد الإصدارات المميزة بأعلى آداء في كرت الشاشة، كما تميز الإصدار الحالي من كرت الشاشة RTX 3080 Ti بذاكرة فيديو 12 جيجا بايت رام.

ولقد أوضح تقرير جديد نشر عبر @momomo_US على منصة تويتر أن Nvidia في طريقها لإطلاق نموذج جديد من كرت الشاشة RTX 3080 Ti يأتي بذاكرة 20 جيجا بايت رام.

أيضاً كشفت تسريبات قائمة TechPowerUp عن جهاز Gigabyte Aorus الذي يأتي بكرت شاشة GeForce RTX 3080 Ti Xtreme ويتميز بذاكرة 20 جيجا بايت رام في ذاكرة GDDR6X، ولقد رصد كرت الشاشة للمرة الأولى في قوائم EEC من Gigabyte في ديسمبر 2020.

ويعد الإختلاف الرئيسي بين كرت الشاشة الحالي Aorus RTX 3080 Ti والنموذج الجديد في ذاكرة الفيديو فقط، بينما لا تختلف المواصفات الأخرى، إلا أن النموذج المميز بذاكرة 20 جيجا بايت رام يأتي بواجهة أصغر، ومن المتوقع أن تدعم هذه ترقية الذاكرة في كرت الشاشة المستخدمين في التطبيقات الإحترافية.

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