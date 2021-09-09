شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسرب النظارات الذكية على Facebook وRay-Ban قبل الإطلاق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يعلن كل من Facebook وRay-Ban عن تعاونهما فى مجال النظارات الذكية فى وقت لاحق اليوم، 9 سبتمبر، وعلى الفور نشر Evan “Evleaks” Blass الكثير من الصور المزعومة لمجموعة المنتجات، ويُطلق على النظارات اسم Ray-Ban Stories ، وبخلاف العلبة، لا يبدو أن علامة Facebook التجارية تظهر فى أى مكان على المنتج، وذلك وفقا لموقع " the Verge " التقنى .

وتتضمن صور Evleaks ثلاثة أنماط إطارات متميزة - Wayfarer وRound و Meteor - وكلها تبدو قريبة جدًا من تصميمات Ray-Ban الكلاسيكية، والفرق بالطبع هو وجود كاميرتين بجانب المفصلات على كلا الجانبين، ويوجد أيضًا زر على طول الجزء العلوى من المعبد الأيمن، والذى يمكن استخدامه لتشغيل الكاميرات.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة Facebook ، سابقًا عن النظارات أنها "تتمتع بعامل شكل مبدع [Ray-Ban]، وتتيح لك القيام ببعض الأشياء الرائعة، ومع ذلك ليس لديهم شاشات لوظائف الواقع المعزز، ولذلك لا نزال فى جهل بشأن ماهية هذه الأشياء، وقال زوكربيرج إن المنتج جزء من "رحلة الشركة نحو نظارات الواقع المعزز الكاملة فى المستقبل"، كما يجرى العمل أيضًا على نظارات الواقع المعزز الأكثر تقدمًا.

فى الوقت الحالى، لا تفعل هذه الصور الكثير لإظهار كيف أو ما إذا كان Facebook قد قفز إلى ما هو أبعد من قدرات حتى نظارات Snap المبكرة وبخلاف صنع النظارات التى تبدو مثل Ray-Bans العادية، بالطبع، نأمل أن نحصل على إجابة على هذا السؤال فى وقت لاحق اليوم.