“ناسا” تعلن عن أكبر وأقوى تلسكوب على الإطلاق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، تلسكوب “جيمس ويب” الفضائي الجديد، في 18 كانون الأول المقبل.

وصرحت الشركة في بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، أن العلماء يأملون أن يدشن التلسكوب، عصرا جديدا من الاكتشافات.

وصلت تكلفة التلسكوب إلى 10 مليارات دولار، وذلك بإنتاج مشترك بين كالات الفضاء الأمريكية والأوروبية والكندية، ومن المقرر أن ينطلق على صاروخ أريان 5 من المحطة الفضائية في منطقة جويانا الفرنسية.

ويوجد التلسكوب الآن بمنطقة ريدوندو بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية، منتظرا الشحن، وهو يعد أكبر وأقوى تلسكوب على الإطلاق.

ويتميز التلسكون الجديد بالقدرة على اكتشاف الأشعة تحت الحمراء، وبحلول الوقت الذي يصل فيه الضوء من الأجسام الأولى إلى التلسكوبات، يكون قد تحول باتجاه النهاية الحمراء للطيف الكهرومغناطيسي نتيجة لتمدد الكون.

ويأمل العلماء أن يعزز “جيمس ويب” اكتشاف العوالم الغريبة، لما يتمتع به من قدرة هائلة مع الأشعة تحت الحمراء، إذ يتمتع التلسكوب الفضائي الموجود حاليا “هابل”، بقدرات محدودة مع هذه الأشعة.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أمس الأربعاء، عن نجاح المركبة “بيرسيفيرانس” في جمع أول عينة تم استخراجها من سطح الكوكب الأحمر “المريخ” لتحليلها على الأرض.

وقالت الوكالة إن المركبة “بيرسيفيرانس” تمكنت من جمع عينة أكثر سمكا بقليل من قلم رصاص من قاع بحيرة قديمة على سطح المريخ ثم وضعتها في أنبوب للعينات من التيتانوم وأحكمت إغلاقه.

وتعتزم ناسا جمع ما يصل إلى 43 عينة معدنية على مدى الشهور القليلة المقبلة من قاع حفرة جيزيرو وهي حوض واسع يعتقد العلماء أن المياه كانت تنساب فيه وأن الميكروبات ربما عاشت هناك قبل مليارات السنين.

وجمع العينات المعدنية جزء أساسي من مشروع بيرسيفيرانس الذي تبلغ تكلفته 2.7 مليار دولار.