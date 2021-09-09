تكنولوجيا: vivo X70 Pro Plus ينطلق بمعالج Snapdragon 888 Plus وسعر يبدأ من 850 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت vivo اليوم عن سلسلة vivo X70 التي تضمنت أعلى إصدار في السلسلة vivo X70 Pro Plus الذي يتميز بمعالج Snapdragon 888 Plus، وأيضاً معالج الصور V1.

يتميز هاتف vivo X70 Pro Plus بشاشة E5 AMOLED من سامسونج بحجم 6.56 إنش، ودقة عرض 1440 في 3200 بيكسل، كما تدعم الشاشة محتوى HDR.

كما تتميز الشاشة بلوحات LTPO، ومعدل تحديث تكيفي من 1 إلى 120Hz، مع معدل لمس 300Hz، ومن المقرر أن تدعم شاشة E5 توفير الطاقة بنسبة 25%.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، كما يأتي بقدرة بطارية 4500 mAh، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 55W.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر GN1 رئيسي من سامسونج بدقة 50 ميجا بيكسل، بحجم بيكسل 1.2µm، كما يدعم المستشعر دمج البيكسل بحجم أكبر 2.4µm ويأتي المستشعر بفتحة عدسات f/1.57.

ويتميز مستشعر IMX598 الثاني بدقة 48 ميجا بيكسل، ويدعم gimbal للتثبيت ويتميز بزوايا عرض واسعة، 114 درجة، أيضاً تتضمن الإعدادات اثنان من مستشعرات telephoto، حيث يأتي الأول بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات periscope بفتحة عدسات f/3.4 وبعد بؤري 125مم، وتدعم الكاميرة التكبير البصري حتى 5 مرات.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.6، على أن تدعم المستشعرات الأربعة التثبيت البصري والإلكتروني، وعدساتZEISS T.

كما يدعم الكاميرة معالج الصور المخصص V1، الذي يرتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي لمعالجة الصور مع إستهلاك منخفض للطاقة.

ويدعم هذا الإصدار معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، كما يأتي بذاكرة LPDDR5 بسعة 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 أو 512 جيجا بايت في UFS 3.1.

وينطلق الهاتف بواجهة Origin OS 1.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الصيني لاحقاً هذا الشهر بسعر يبدأ من 850 دولار.

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