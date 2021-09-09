تكنولوجيا: جهاز Roomba الجديد من iRobot يمكن ان يكتشف فضلات الحيوانات الأليفة بمنزلك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة iRobot، المعروفة بتصنيع المكانس الكهربائية الروبوتية، مكنسة كهربائية جديد تسمى Roomba j7+ والتي تتميز بنظام ذكاء اصطناعي جديد يتعلم اثناء العمل وهو Genius 3.0 Home Intelligence.

وعلى ما يبدو، فإن الجهاز أكثر وعيًا بمحيطه، فباستخدام نظام الملاحة PrecisionVision، يتمتع جهاز Roomba الجديد بالقدرة على تحديد الأشياء والالتفاف عليها مثل الحبال وكذلك فضلات ونفايات الحيوانات الأليفة.

فالآن مع جهاز Roomba j7+ البالغ سعره 849 دولارًا، أصبحت الشركة مستعدة لمواجهة أكبر تحد لها حتى الآن: فضلات الحيوانات الأليفة. وبهذا فهي تعتبر أول مكنسة كهربائية من iRobot يمكنها اكتشاف العوائق وتجنبها بدلاً من دهسها، بما في ذلك مثل الكابلات أو أكوام الملابس والأهم، نفايات الحيوانات الأليفة.

فمن قبل، كان مالكي الحيوانات الأليفة يعانون من مشكلة انتشار براز الحيوانات في جميع انحاء المنزل عندما تخطو عليه مكنستهم الكهربائية الذكية. لهذا، قررت iRobot معالجة هذه المشكلة مع المكنسة الجديدة. والمذهل بالأمر، هو انه إذا فشلت المكنسة في ذلك، فإن الشركة تقدم وعدًا رسميًا لاستبدالها في هذه الحالة. ويعتبر هذا الوعد هو ما يميز جهاز +Roomba j7 عن المنافسين الذين يقدمون ادعاءات مماثلة.

تأتي المكنسة مع كاميرا قوة للغاية، وأجهزة استشعار أفضل وقوة معالجة أكبر بكثير. كما يمكنها أيضًا إفراغ سلة المهملات تلقائيًا في قاعدة نظيفة معاد تصميمها، وهي أقصر وأكثر أناقة من الإصدارات السابقة التي رأيناها.

المصدر

اعلان





