شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Snapchat يطلق أداة جديدة تجمع قائمة بأعياد ميلاد وأبراج أصدقائك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق تطبيق المراسلة Snapchat أداة Birthdays Mini، والتي تجمع قائمة بجميع أعياد ميلاد أصدقائك القادمة والحديثة، والتي تكون منظمة بعلامة البرج الخاصة بهم، وقالت شركة Snapchat: "يسهل تطبيق أعياد الميلاد المصغر رؤية أعياد ميلاد جميع أصدقائك في مكان واحد، لمساعدتك على تذكر أعياد الميلاد القادمة المهمة والتخطيط ليوم خاص".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن Birthdays Mini هي الأحدث في سلسلة Minis، وهى الأدوات التي تم إطلاقها في Snapchat في يونيو 2020 لتقديم طريقة جديدة لخلق تجارب اجتماعية.

وأوضح Snapchat: "إنها سهلة الاستخدام لمستخدمي Snapchat، ويمكن مشاركتها بسهولة في الكاميرا لتشجيع الأصدقاء على الانضمام".

ويمكن العثور على أداة Birthdays Mini خلف أيقونة الصاروخ في الدردشة، أو من خلال شريط البحث، وبمجرد فتح الأداة، سترى قائمة بأعياد الميلاد القادمة لأصدقائك، متبوعة بقائمة بأعياد الميلاد الأخيرة.

ويمكنك أيضًا اختيار عرض أعياد ميلاد أصدقائك بواسطة Zodiac Sign، من خلال الضغط على رأس "علامات الأبراج"، وللاستفادة من ميزة أعياد الميلاد المصغرة، عليك الموافقة على السماح برؤية عيد ميلادك من خلال الإعدادات.

وجدير بالذكر أنه يتم طرح أداة Birthdays Mini لجميع مستخدمي Snapchat في جميع أنحاء العالم.