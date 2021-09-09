دبي - يزن راشد - قدمت شركة Xpeng Motors نظرة خاطفة على رؤيتها لمستقبل التنقل. وقالت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية إنها تخطط لإطلاق روبوت وحيد القرن الرباعي الأرجل للأطفال، وتأمل أن يصبح أول سيارة ذكية لهم.

وعرضت شركة بوسطن ديناميكس منذ سنوات الروبوت المسمى BigDog الذي تم تصميمه لنقل البضائع عبر التضاريس غير المستوية. التي لا يمكن الوصول إليها بواسطة المركبات ذات العجلات. وكان قويًا بما يكفي لنقل الركاب البشر.

ولكن البرنامج تم إلغاؤه. وذلك لأن صوت الروبوت كان مرتفعًا جدًا بالنسبة للمناورات العسكرية التي غالبًا ما تحتاج إلى تنفيذها في وضع التخفي.

ووجدت التكنولوجيا التي شغلت BigDog طريقها لاحقًا إلى الكلب الآلي الرباعي الأرجل Spot الذي كان أكثر ذكاءً وهدوءًا. ولكن لم يكن قابلًا للركوب.

ويبدو أن شركة Xpeng Motors وجدت فرصة لملء هذا المكان المحدد للغاية من خلال قسم الروبوتات بالشركة.

وقالت Xpeng Motors إن Xpeng Robotics، التي صممت الروبوت، تساعد أيضًا في بناء نظام بيئي آلي يعتمد على أعمال السيارات الكهربائية الذكية للشركة الناشئة.

وأوضحت الشركة أنها تنتقل إلى مجال الروبوتات من خلال تحقيق أقصى استفادة من التقنيات التي تمتلكها وبالاعتماد على قدراتها في القيادة الذاتية والتعرف على الصوت والتصنيع الذكي.

وتهدف الشركة إلى إنتاج روبوت وحيد القرن الرباعي الأرجل المنخفض السرعة والقابل للركوب لغرض النقل.

وقالت الشركة إن وحيد القرن الذكي، المسمى التنين الأبيض الصغير، مجهز بوحدات الطاقة والتحكم في الحركة والتنقل الذكي وقدرات التفاعل العاطفي الذكي.

وفي حين أن Xpeng لم تعرض نسخة مادية من وحيد القرن الآلي، فقد أصدرت وصورًا للعبة.

ولم تكشف الشركة أيضًا عن أبعاد المنتج. ولكن الفيديو أظهر أنه بطول طفل صغير. كما لم يتم الكشف عن إطار زمني لإنتاج وتسويق الروبوت أيضًا.

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Xpeng تريد صنع روبوت وحيد القرن للأطفال

قال الرئيس التنفيذي إن Xpeng تصورت أن منتجاتها الروبوتية تتولى المزيد من الأعمال المنزلية في المستقبل وتتفاعل مع البشر على المستوى العاطفي.

وأشارت الشركة إلى أن الروبوتات ليست مهمة سهلة. ولكن لديها طموحات لإنشاء نظام بيئي يركز على القيادة الذاتية.

وعندما يتم تحقيق القيادة الذاتية الكاملة في المستقبل، يمكن ربط عدد غير قليل من الأنشطة بالقيادة. وتصبح السيارات الآلية ذات شعبية كبيرة.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة بايدو في الشهر الماضي عن رؤيته لمستقبل التنقل عبر نموذج أولي لسيارة آلية. وقال إنه يمثل روبوتًا أكثر منه سيارة.

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