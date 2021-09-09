LaLiga تتعاون مع Sorare لدخول عالم NFT

دبي - يزن راشد - قالت البطولة الوطنية لدوري الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم، LaLiga، إنها تقدم بطاقات الرموز غير القابلة للاستبدال NFT لجميع لاعبيها، في أحدث توجه نحو العملات المشفرة من منظمة رياضية كبرى.

وتعد الرموز غير القابلة للاستبدال بمثابة أصول رقمية فريدة مصممة للمصادقة على ملكية عنصر افتراضي عبر البلوك تشين. نتيجة لذلك لا يمكن استبدالها مع بعضها بعضًا، على عكس بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

وتتعاون LaLiga مع شركة Sorare الفرنسية لإطلاق NFT. وتتيح منصة Sorare للمستخدمين تداول بطاقات اللاعبين الرقمية وإدارة فرق مكونة من خمسة لاعبين في عدد من بطولات كرة القدم الخيالية.

وقالت Sorare إنها وافقت على اتفاقية ترخيص حصرية طويلة الأمد مع LaLiga تشهد إضافة لاعبين كبار بمن فيهم أنطوان جريزمان وفينيسيوس جونيور إلى منصتها.

وقال نيكولاس جوليا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Sorare: يعد اليوم معلمًا كبيرًا بالنسبة لنا لأنه أول خمس دوريات تنضم إلى المنصة.

وقالت الشركة: تحصل أندية LaLiga على عمولات على المبيعات. وقد دفعت Sorare حد أدنى من الضمان لضمان التفرد.

وتمثل البطولة الوطنية لدوري الدرجة الأولى الإسبانية لكرة القدم LaLiga واحدًا من العديد من الاتحادات الرياضية التي تدخل عالم العملات المشفرة.

وتقوم الرابطة الوطنية لكرة السلة بترخيص أبرز الألعاب لمنصة مقتنيات تسمى NBA Top Shot. التي طورتها شركة البلوك تشين الناشئة Dapper Labs.

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صناعة الرياضة تستكشف NFT

قدم مانشستر سيتي مجموعتين من NFT. وأطلق عدد من الأندية ما يسمى برموز المعجبين التي تسمح لحامليها بالتصويت على قرارات النادي الصغيرة والحصول على امتيازات معينة.

وفي الشهر الماضي، تم الكشف عن أن جزء من حزمة ترحيب ليونيل ميسي في باريس سان جيرمان تضمنت رمز المعجبين بالنادي الفرنسي. الذي تم تطويره مع شركة العملة المشفرة Socios.com.

بالإضافة إلى ذلك ازدهرت مبيعات NFT هذا العام. وبيعت قطعة للفنان الرقمي Beeple بنحو 70 مليون دولار في شهر مارس.

بينما اشترت شركة فيزا مؤخرًا مجموعة من الأعمال الفنية المشفرة من مشروع CryptoPunk مقابل ما يقرب من 150 ألف دولار.

ويقول أنصار NFT إنها طريقة لتحقيق ندرة وملكية يمكن التحقق منها للوسائط الرقمية، التي يمكن إعادة إنتاجها وتوزيعها على نطاق واسع بفضل التوفر المجاني للمحتوى عبر الإنترنت.

ومع ذلك، ينظر النقاد إلى الاتجاه على أنه فقاعة محتملة في سوق معروف بالاستثمار المضارب للغاية.

وأدت NFT أيضًا إلى ظهور عدد من عمليات الاحتيال نتيجة لذلك. إذ تم بيع مقتنيات Banksy المزيفة بأكثر من 300000 دولار من خلال اختراق واضح لموقع الفنان عبر الويب.

وتقول Sorare إنها عالجت أكثر من 130 مليون دولار من المبيعات من خلال منصتها منذ بداية عام 2021. وتتوقع معالجة أكثر من 200 مليون دولار بحلول نهاية العام. ولدى المنصة أكثر من 500000 مستخدم مسجل.

وتم تأسيس الشركة في عام 2018. علاوة على ذلك فإنها تستعد لجولة تمويل بقيمة 530 مليون دولار من شأنها أن تمنحها تقييمًا لا يقل عن 3.8 مليارات دولار.

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