دبي - يزن راشد - أعلنت شركة Appcessori عن Rayz Rally Pro، وهو مكبر صوت بحجم جهاز Nest Mini يعمل كميكروفون لمكالمات Google Meet.

ويأتي الجهاز بصفته الجهاز الأول ضمن برنامج Designed for Google Meet الذي أعلنت عنه شركة جوجل.

ويجمع Rayz Rally Pro بين جهاز صوتي قوي ومحمول مع تطبيق لتقديم تجارب مؤتمرات فيديو محمولة استثنائية. وهو مصمم خصيصًا لـ Google Meet.

ويشغل الجهاز منصة المؤتمرات من شركة جوجل تلقائيًا باعتبارها تطبيق المؤتمرات المفضل. ويمثل Rayz Rally Pro حلاً مثاليًا لعقد المؤتمرات للمحترفين العاملين من المنزل الذين يبحثون عن طريقة سريعة وعالية الجودة لتغيير بيئاتهم أثناء إجراء مكالمات الفيديو.

ويعتبر الجهاز متعدد الاستخدامات إذ إنه مكبر صوت سلكي ولاسلكي وميكروفون وشاحن هاتف سريع وحامل هاتف ومشغل تطبيقات.

وقالت شركة Appcessori: نحن متحمسون للإعلان عن Rayz Rally Pro لمعالجة العديد من المشاكل في سيناريوهات مؤتمرات العمل عن بعد النموذجية.

وأضافت: عملنا عن كثب مع فريق أجهزة Google Meet لتطوير هذا الجهاز الذي يقدم حلاً مقنعًا لعقد المؤتمرات عبر الأجهزة المحمولة لمستخدمي Google Workspace.

فيما قالت جوجل: يسعدنا أن نرى إطلاق Rayz Rally Pro كأول منتج للأجهزة المحمولة متاح ضمن برنامج Designed for Google Meet، الذي يحدد الأجهزة الطرفية المصممة خصيصًا لمنصة مؤتمرات الفيديو.

وأضافت: ينتقل Rayz Rally Pro بمؤتمرات الفيديو عبر الهاتف إلى المستوى التالي من خلال ربط الفيديو والصوت و Google Meet معًا في تجربة محمولة قوية.

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Rayz Rally Pro .. جهاز مصمم لـ Google Meet

يتميز الجهاز بميزة Plug and Tap، وهو ابتكار رئيسي يتيح للمستخدمين الانضمام على الفور إلى مكالمة. وهو مخصص لأجهزة بيكسل من جوجل وآيفون من آبل. ولكن يعمل بسهولة مع أي حاسب محمول أو جهاز لوحي تقريبًا عبر البلوتوث أو كابل USB.

وتم تحسين تكامل الأجهزة والتطبيقات من خلال المعالجة الرقمية المتقدمة للصوت، مما يؤدي إلى توفير تجارب محسّنة لعقد المؤتمرات والاستماع إلى الموسيقى.

ويتضمن Rayz Rally Pro ميكروفونًا قويًا متعدد الاتجاهات مدمجًا ويستفيد من تقنية معالجة الصوت المتقدمة. وذلك لنقل صوت واضح وطبيعي عبر أي مكالمة أو تسجيل صوتي.

بالإضافة إلى ذلك يجعل Rayz Rally Pro التبديل بين إلغاء كتم الصوت وكتمه سلسًا من خلال زر كتم الصوت المخصص. الذي يضيء باللون الأحمر لكتم الصوت و باللون الأخضر لإلغاء كتم الصوت. ويعمل زر كتم الصوت مع أي تطبيق مؤتمرات أو صوت.

ويدعم Rayz Rally Pro أوضاع الشحن والطاقة المتعددة:

الشحن سريع عبر USB : يتيح Rayz Rally Pro شحن الهاتف الذكي المتصل بأسرع معدل شحن يدعمه الهاتف.

شحن الهاتف من بطارية Rayz Rally Pro : يشحن Ray Rally Pro تلقائيًا الهاتف المتصل من بطاريته الداخلية.

عكس الطاقة من الهاتف الذكي إلى Rayz Rally Pro : يتمتع Rayz Rally Pro بالقدرة على مواصلة التشغيل حتى عندما يتم استنزاف البطارية الداخلية بالكامل باستخدام كمية صغيرة من بطارية الهاتف الذكي.

ويأتي Rayz Rally Pro بنموذجين ومتاح للشحن لجميع أنحاء العالم في 17 سبتمبر 2021 بسعر 199 دولار.

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