دبي - يزن راشد - بدأت شركة مايكروسوفت بإختبار تحديث برنامج ثابت جديد لأذرعة تحكم Xbox One و Xbox Elite 2 و Xbox Adaptive الذي يجلب بعض التحسينات المهمة للأجهزة الحالية.

ويجلب التحديث ميزات الجيل التالي التي كانت متوفرة سابقًا عبر أذرع تحكم منصات Xbox Series X و Xbox Series S، بما في ذلك اتصال أفضل عبر الأجهزة وتقليل زمن الوصول.

وتمثل القدرة على التبديل بسرعة بين الأجهزة المقترنة على وحدة تحكم Xbox أكبر إضافة. وتضيف الشركة أيضًا ميزة إدخال وقت الإستجابة الديناميكي DLI لتحسين زمن انتقال الإدخال عبر أذرعة التحكم الأقدم.

ويتضمن تحديث البرنامج الثابت الجديد دعم البلوتوث المنخفض الطاقة لأذرعة التحكم المتوافقة.

وتتضمن معظم أذرعة تحكم Xbox One الحالية من مايكروسوفت دعم البلوتوث للاستخدام عبر الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب. ولكن تتصل أذرعة التحكم بمنصات إكس بوكس من خلال بروتوكول إكس بوكس اللاسلكي.

وتعمل هذه البرامج الثابتة الجديدة الآن على تسهيل التبديل بين الاثنين، مما يسمح لأذرعة التحكم بتذكر بلوتوث هاتفك ومنصة إكس بوكس والتبديل بسرعة بين الأجهزة المتصلة عن طريق النقر المزدوج على زر الإقران.

كما أضافت الشركة ميزة إدخال وقت الإستجابة الديناميكي DLI، التي تقلل من زمن انتقال الإدخال عبر أذرع التحكم المتصلة بمنصات Xbox Series X و Xbox Series S لجعل اللعب أكثر استجابة.

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مايكروسوفت تواصل تحديث ملحقات إكس بوكس

تعني إضافة DLI أن أي ذراع تحكم Xbox One قديمة تقلل وقت الإستجابة مع Xbox Series X و Xbox Series S. تمامًا مثل أحدث أذرعة التحكم التي يتم شحنها مع هذه المنصات.

وكلاهما من الميزات الجديدة التي تدعمها أحدث منصات Xbox Series X و Xbox Series S. ولكن من الجيد أن نرى الشركة توسع هذا إلى الأجهزة القديمة.

وقال دانيال رويز، مدير تسويق المنتجات لملحقات إكس بوكس: نعتقد أنه من المهم الحفاظ على التوافق مع ملحقات إكس بوكس التي يمتلكها الأشخاص في مجموعتهم. وضمان تقديم أفضل تجربة لعب بغض النظر عن الطريقة التي تختارها للعب.

وبدأت الشركة باختبار البرنامج الثابت الجديد لأذرع التحكم مع Alpha Skip-Ahead و Alpha Xbox Insiders. ومن المفترض أن يصل إلى جميع مالكي منصات إكس بوكس في الأشهر المقبلة.

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