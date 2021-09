دبي - يزن راشد - تعمل شركة سوني على تعزيز استوديوهات بلاي ستيشن، وأعلنت أنها تستحوذ على استوديو Firesprite ومقره المملكة المتحدة المطور لألعاب The Playroom و The Playroom VR.

وأصبح Firesprite الاستوديو الرابع عشر للشركة. ويعد الاستحواذ هو الثالث في ما كان نوعاً من فورة الشراء للشركة في الآونة الأخيرة.

واستحوذت سوني على مطور Returnal Housemarque في شهر يونيو، واستحوذت على الاستوديو الهولندي Nixxes في شهر يوليو.

وتشمل استوديوهات بلاي ستيشن الأخرى أسماء كبيرة مثل مطوري Ratchet & Clank Insomniac Games ومطوري Horizon Zero Dawn Guerrilla Games ومطوري The Last of Us Naughty Dog.

وكتب رئيس استوديوهات بلاي ستيشن، هيرمن هولست، في تدوينة: Firesprite هو استوديو مبتكر وطموح وهو استثنائي في بناء تجارب مدهشة تعرض حقًا إمكانات أجهزتنا.

وأضاف: إن القدرات الفنية والإبداعية للفريق ذات أهمية قصوى لتنمية قائمتنا الرائعة للألعاب الحصرية، وأعتقد أن المعجبين يكونون متحمسين بشأن رؤيتهم الإبداعية للمستقبل.

ويعود العديد من المطورين إلى الشركة اليابانية كجزء من الصفقة. وأشار هولست إلى أن عددًا غير قليل من أعضاء Firesprite، بما في ذلك جميع أعضاء الفريق المؤسس، جاءوا من استوديو Wipeout. واشترت شركة سوني هذا الاستوديو في عام 1993، عندما كان يعرف باسم Psygnosis. ولكن أغلقته في عام 2012.

اقرأ أيضًا: أهم العاب بلاي ستيشن 5 لعام 2021

سوني تريد تعزيز استوديوهات بلاي ستيشن

تعمل الشركة اليابانية و Firesprite معًا بشكل أو بآخر منذ أن تم تشكيل هذا الأخير في نفس العام. وتعاون Firssprite مع Team Asobi في The Playroom، وهي مجموعة من ألعاب الواقع المعزز المصغرة لعام 2013 المصممة لإظهار قدرات كاميرا بلاي ستيشن.

وتمثل The Persistence أحدث لعبة لاستديو Firssprite. وهي لعبة رعب وصلت إلى المنصات وأجهزة الحاسب في العام الماضي بعد ظهورها لأول مرة عبر PlayStation VR.

ويعمل فريق Firesprite على شيء جديد. ولكن ليس من الواضح ما هو. وبخلاف The Playroom و Vita ولعبة الهاتف المحمول Run Sackboy! Run!، فإن جميع ألعاب الاستوديو لها جانب من الواقع الافتراضي.

وبالنظر إلى تعليقات هولست وأن الشركة اليابانية تعمل على نظارة PS VR من الجيل الثاني. فإنه ليس من المستغرب أن تكون لعبة Firesprite التالية مخصصة لتلك المنصة.

اقرأ أيضًا: سوني تدمج دردشة Discord في منصات PlayStation