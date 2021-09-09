ميزات صحية جديدة لساعات آبل المرتقبة Watch Series 7

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ 48 دقيقة

تسعى شركة أبل الأمريكية لإضافة مجموعة ميزات جديدة للصحة، ضمن إمكانات ساعتها المرتقبة Apple Watch Series 7 و8.

وأوضح الخبير التقني الموثوق مارك جورمان بوكالة “بلومبيرج” حقائق الأمر، وكشف عن أبرز الميزات الصحية التي تستهدف الماركة طرحها لكل ساعة ستقدمها بالمستقبل.

وشمل ذلك تقنية ضغط الدم من الميزات الصحية التي استبعد “جورمان” طرحها في ساعة أبل Apple Watch Series 7، في منشور له عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، غير أن هذه الميزة من الطموحات المستقبلية لأبل، وفق تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وميزة صحية أخرى هي تتبع النوم، وهي من الميزات الصحية التي تهدف الماركة لضمها لساعة Apple Watch Series 8، وذلك لتنافس بقوة ماركات ساعات متخصصة في مراقبة الصحة مثل Fitbit.

من الميزات التي تطمح لها أبل أيضا، ميزة مراقبة السكر في الدم، ووفق تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال”، أبل تدرس كيفية إضافة خاصية اكتشاف مرض السكري في ساعاتها الذكية.

بالإضافة لدرجة حرارة الجسم، وهي ميزة صحية سبق أن كشف تقرير لبلومبرج عن سعي أبل لإضافتها في ساعة Apple Watch Series 8.

كما تسعى أبل في المستقبل لإضافة ميزة صحية لاكتشاف الحمى في ساعاتها الذكية، وحتى الآن لا يتضح موعدا محددا لظهور أي من هذه الميزات في الساعات المستقبلية من أبل.