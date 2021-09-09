شركة روسية تنجح في التصدي لأكبر هجوم إلكتروني في التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين

قالت شركة “ياندكس”- أكبر محرك بحث في الإنترنت باللغة الروسية- إن مجموعة من الخبراء التابعين لها تمكنوا من التصدي لأكبر هجوم إلكتروني لحجب الخدمة في تاريخ الإنترنت.

وقالت “ياندكس”، التي تعد أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا، في البيان اليوم الخميس: “تمكن خبراؤنا من التصدي لهجوم قياسي تمثل بأكثر من 20 مليون طلب في الثانية (Request Per Second)، وهذا هو أكبر هجوم معروف في تاريخ الإنترنت بأكمله”.

وأضافت: “هذا الهجوم مجرد واحد من العديد من الهجمات الموجهة ليس فقط إلى “ياندكس” ولكن أيضا ضد العديد من الشركات الأخرى في العالم”.

وأشارت إلى أن هجمات مثل هذه مستمرة منذ عدة أسابيع ومصدرها هو شبكة “بوت نت” الجديدة، والتي لا يعرف عنها سوى القليل حتى الآن.

و”ياندكس” هي أكبر شركة تكنولوجيا في روسيا، وأكبر محرك بحث على الإنترنت باللغة الروسية، بحصة سوقية تزيد على 52% و(Yandex.ru) هو الموقع الأكثر شعبية في روسيا.

لبحث بواسطة “ياندكس” له ميزات مثل البحث المتوازي، والذي يقدم نتائج من كل فهرس الشبكة الرئيسي ومصادر المعلومات المتخصصة، التي تشمل الأخبار والمدونات والتسوق والصور والفيديو وصفحات الويب المفردة.

كما يمكن الوصول إلى نواتج البحث من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأجهزة الرقمية، بالإضافة إلى البحث على شبكة الإنترنت يوفر “ياندكس” مجموعة واسعة من خدمات البحث المتخصصة.

أيضا يوفر “ياندكس” خدمة البريد الإلكتروني (بالإنجليزية: Yandex Mail) هو خدمة بريد إلكتروني مجانية من شركة ياندكس أطلقت، في 26 يونيو/حزيران 2000، وفيه فلترة للبريد المزعج تلقائيا باستخدام منتج شركة أخرى يسمى سبامو بروني (Spamooborony)، والتحقق من عدم وجود فيروسات في رسائل البريد باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات در دوت ويب (Dr.Web)، النظام أيضا له القدرة على تحويل الرسائل من اللغات الأجنبية الأخرى.