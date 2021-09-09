تكنولوجيا: Realme تعلن عن هواتف Realme 8s 5G و8i بمعالجات MediaTek الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Realme عن الإصدارات الجديدة من هواتف Realme 8s 5G و8i التي تأتي بمعالجات MediaTek الجديدة، وبطارية بقدرة 5000 mAh.

هاتف Realme 8s 5G

يتميز هاتف Realme 8s 5G بمعالج Dimensity 810 رباعي الأنوية بسرعة 2.4GHz، وكرت شاشة Mali-G57، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي microSD.

كما يأتي هاتف Realme 8s 5G بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وجودة عرض Full HD Plus، كما تضم الشاشة مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات portrait و macro.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع 33W، ومنفذ USB-C، كما يدعم البلوتوث 5.1، ويأتي بنظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0، ومن المقرر أن يتوفر هاتف Realme 8s 5G بألوان الأزرق والبنفسجي بسعر يبدأ من 245 دولار.

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