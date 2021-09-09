شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق إنذار عاجل في محطة الفضاء الدولية بعد إبلاغ الطاقم عن دخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وحدة "زفيزدا" الروسية في محطة الفضاء الدولية (ISS) إنذاراتها، بعد أن أبلغ أفراد الطاقم عن دخان ورائحة البلاستيك المحترق، وما يزال سبب الدخان غير معروف، ولمكافحة المشكلة، قام الطاقم على متن الوحدة الروسية في المحطة الفضائية بتشغيل آلية أمان تعمل على إزالة المواد الضارة من جو المحطة، وفقا لمحادثات الطاقم مع ناسا.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، قال رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي لمركز التحكم في المهمة في وقت سابق من الليل إن الإنذار انطلق عندما أبلغ أفراد الطاقم عن دخان في وحدة "زفيزدا".

واكتشفت الأجهزة وجود مواد ضارة في الخزانة الطبية في وحدة "زفيزدا" الروسية، ووفقا لرائد الفضاء توما بيسكي، فإن رائحة البلاستيك المحترق وصلت بالفعل إلى الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية من خلال التهوية.

وشهد الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية مشاكل أخرى في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تسرب الهواء بسبب الشقوق.

وأثارت هذه القضايا مخاوف بشأن سلامة الأطقم على متن المحطة الفضائية.