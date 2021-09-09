شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تحتاج معرفته عن هاتف أيفون 13؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المنتظر أن تكشف أبل عن سلسلة هواتف أيفون الجديدة في 14 سبتمبر مع أبل Watch Series 7، ومن المتوقع أن تشمل سلسلة هواتف أبل iPhone 13 كلا من " iPhone 13 و iPhone 13 Mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max" سيبدأ حدث الإطلاق في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وسيتم بثه عبر الإنترنت.

هل يدعم iPhone 13 5G؟

نعم، يدعم iPhone 13 شبكة 5G.

ما هي الألوان التي سيتوفر بها iPhone 13؟

من المحتمل أن يتوفر iPhone 13 في العديد من خيارات الألوان التي قد تشمل الأسود والذهبي الوردي والوردي والفضي والذهبي الغروب.

ما هو حجم شاشة iPhone 13؟

من المحتمل أن يأتي iPhone 13 بشاشة مقاس 6.1 بوصة بدقة 1170 × 2532 بكسل.

ما الشاحن الذي سيستخدمه iPhone 13؟

تم الترويج لجهاز iPhone 13 لدعم سرعات الشحن الأسرع باستخدام محول طاقة بقوة 25 واط. علاوة على ذلك، لن يتم دعم USB-C.

ما هو تاريخ إصدار iPhone 13 للمستخدمين؟

تاريخ إصدار iPhone 13 ليس محددًا بعد، لكن من المحتمل أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 13 في الهند في الأسبوع الأخير من سبتمبر أو أوائل أكتوبر.