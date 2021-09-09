تعرّف على السمات الشخصية للقطط بحسب سلالتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - تمّ تحديد الاختلافات الشخصية الرئيسية بين سلالات القطط من قبل العلماء، واتضح أنّ سلالة البلوز الروسية كانت الأكثر خوفاً في حين كانت سلالة الفانز التركية هي الأكثر عدوانية.

كما جاء في الموضوع الذي ترجمه “صوت بيروت انترناشونال” عن “ديلي ميل”: ابتكر باحثون من جامعة هلسنكي استبياناً جديداً وأكثر شمولاً لمسح شخصيات وسلوكيات أصدقائنا القطط.

بعد دراسة البيانات التابعة لأكثر من 4300 قطة من 26 سلالة مختلفة، حدد الفريق سبع سمات رئيسية، بما في ذلك مستويات المرح والخوف والاستمالة.

وفقاً للفريق، قد تساعدنا دراسة السلوك وسمات الشخصية للقطط على معالجة المشاكل السلوكية مثل العدوانية.

وقالت مؤلفة الدراسة وخبيرة سلوك القطط سالا ميكولا من جامعة هلسنكي: “بالمقارنة مع الكلاب، لا يُعرف سوى القليل عن سلوك القطط وشخصيتها، وهناك طلب لتحديد المشاكل ذات الصلة وعوامل الخطر”.

“نحن بحاجة إلى مزيد من الفهم والأدوات للتخلص من السلوك الإشكالي وتحسين رعاية القطط.”

“إنّ التحديات السلوكية الأكثر شيوعاً المرتبطة بالقطط تتعلق بالعدوان والإقصاء غير المناسب.”

في دراستهم، وضعت السيدة ميكولا وزملاؤها استبياناً سألت فيه المالكين إلى أي مدى اتفقوا مع 138 بياناً حول شخصية القطط وسلوكها.

وشملت هذه البيانات، مثل ما إذا كانت القطة “تتوافق بشكل جيد مع القطط الأخرى في المنزل “، أو “تستقبل دائماً البالغين غير المألوفين الذين يزورون المنزل بطريقة ودية” أو “غالباً ما تظهر رشقات نارية مفاجئة من الجري” (zoomies”)”.

تتمثل ميزة مسح مالكي القطط بدلاً من إجراء اختبارات سلوكية في أنها تعطي إحساساً بسلوك القطط على المدى الطويل في محيطهم اليومي، وليس في المختبر حيث قد تتفاعل القطة بشكل غير عادي مع محيطها الجديد.

كشف التحليل عن سبع سمات شخصية وسلوكية رئيسية لا تختلف فقط بين القطط الفردية، ولكنها تتجلى أيضاً على أنها اختلافات شخصية واضحة بين السلالات المختلفة.

وقالت مؤلفة الدراسة هانس لوهي أيضاً من جامعة هلسنكي: “كانت السلالة الأكثر خوفاً هيRussian Blue، بينما كانت Abyssinian الأقل خوفاً. وكانت سلالة Bengal الأكثر نشاطاً، في حين أنّ سلالتي Persian وExotic كانتا الأكثر سلبية.

“كانت السلالات التي تظهر الاستمالة المفرطة هي السيامية والبالية، في حين أنّ سلالة فان التركية سجلت أعلى نسبة في العدوان تجاه البشر وأقل نسبة في التواصل الاجتماعي تجاه القطط.”

وحذر الباحثون من أنهم، في هذه المرحلة، لم يقوموا بأي مقارنات ثنائية بين سلالات القطط المختلفة.

“أردنا الحصول على فكرة تقريبية عما إذا كانت هناك اختلافات في سمات الشخصية بين السلالات”، أوضحت السيدة ميكولا.

“في مزيد من الدراسات، سوف نستخدم نماذج أكثر تعقيداً لدراسة العوامل التي تؤثر على الصفات والسلوك الإشكالي.

“في هذه النماذج، سنأخذ في الاعتبار، بالإضافة إلى سلالتها، عمر القطة وجنسها وصحتها ومجموعة واسعة من العوامل البيئية.”

كانت إحدى الاهتمامات المتعلقة باستخدام الاستبيانات للنظر إلى شخصيات القطط لمعرفة ما إذا كانت ذاتية بطبيعتها، مما يعني أنه يجب أيضاً تقييم موثوقيتها.

للقيام بذلك، تواصل الباحثون مع المستجيبين ما بين شهر وثلاثة أشهر بعد الانتهاء من المسح وطلب منهم إما إكمال الاستبيان مرة أخرى، أو أن يقوم شخص بالغ آخر في الأسرة بذلك.

واستناداً إلى النتائج، تمكن الفريق من معرفة مدى اتساق الإجابات على الاستبيان، سواء بشكل مؤقت أو بين مختلف المستجيبين.

“من خلال مقارنة الردود، لاحظنا أنّ الردود المقدمة لنفس القطة كانت متشابهة جداً، في حين تم العثور على سمات الشخصية والسلوك لتكون قابلة للتكرار وموثوق بها”، أوضحت السيدة ميكولا.

“لقد درسنا أيضاً صحة الاستبيان، أي سواء كان يقيس ما ينوي قياسه. وفي هذه الشروط، أيضاً، كان الاستبيان يعمل بشكل جيد.”

وقالت البروفيسورة لوهي: “من الناحية الدولية، فإنّ دراستنا هي المسح الأكثر شمولاً وأهمية حتى الآن وتوفر فرصاً ممتازة لمزيد من الأبحاث”.

“لم يتم قياس موثوقية الاستبيانات السلوكية للقطط السابقة بطريقة متعددة الاستخدامات، كما أنها ليست شاملة مثل هذه الاستبيانات.”