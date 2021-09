Series One Desk 27 .. جهاز Google Meet

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل عن جهازين جديدين مصممين خصيصًا للعمل مع Google Meet، وتم تصنيع كل من Series One Desk 27 و Series One Board 65 بواسطة Avocor ولكنهما جزء من برنامج Series One للأجهزة المخصصة للعمل مع منصة جوجل للاتصالات.

وتتضمن الأجهزة شريحة مخصصة من جوجل Edge TPU بالإضافة إلى معالج Intel Core i5 القياسي.

وكما يوحي اسمه، فإن Series One Desk 27 عبارة عن شاشة بقياس 27 إنش تتضمن مكبرات صوت مخصصة وميكروفونات وكاميرا وشاشة تعمل باللمس.

بالإضافة إلى استخدامه كجهاز مستقل لعقد المؤتمرات عبر الفيديو، يمكن أيضًا استخدامه كشاشة حاسب محمول.

ويحتوي على قابس USB-C في الخلف وعند ربطه، يمكن للحاسب المحمول استخدام مجموعة الصوت والفيديو الخاصة به لمكالمات الفيديو والاستفادة من شحن 45 واط USB-C PD أيضًا.

ولكن هذه ليست أجهزة مخصصة للمستهلكين. وبدلاً من ذلك، تتصور جوجل أنها مثبتة على الجدران في غرف اجتماعات صغيرة أو موجودة عبر مكاتب مفتوحة.

ومثل جميع الأجهزة التي تركز على المؤسسات إلى حد كبير، حتى النموذج بقياس 27 إنش ليس رخيصًا، إذ يأتي بسعر 1999 دولار.

بالرغم من أنه يستخدم نظام التشغيل Chrome OS لتشغيل إمكاناته المستقلة في Google Meet. ولكن لا يمكن استخدامه كجهاز حاسب تقليدي متعدد الإمكانات.

وتتميز الكاميرا التي تبلغ دقتها 5 ميجابكسل بمجال رؤية يصل إلى 100 درجة، ويمكنها التكبير والتحريك لإبقاء الموضوعات في بؤرة التركيز، وتحتوي أيضًا على مصراع للخصوصية.

وهناك ثمانية ميكروفونات تستخدم شريحة Edge TPU والذكاء الاصطناعي من جوجل للتخلص من الضوضاء المحيطة.

وتعد الشاشة نفسها عبارة عن شاشة تعمل باللمس ويمكن استخدامها أيضًا مع القلم المضمن كلوحة بيضاء. وتأتي بدقة 1440 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 وتعمل تلقائيًا على ضبط اللون والسطوع وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة.

وإلى جانب كل من هذا الجهاز وإعلانات Google Workspace الأخرى، تقول الشركة إن لديها شراكة مع سيسكو. التي يجب أن تعني أن الأجهزة المصممة إما لـ Google Meet أو Webex تعمل بشكل متداخل.

لذلك يمكن لجهاز Series One Desk 27 الاتصال بمكالمات Webex. ويجب أن تكون الأجهزة الخاصة بـ Webex قادرة على الاتصال بـ Google Meet.

ومن المفترض أن يتوفر جهاز Series One Desk 27 في وقت لاحق من هذا العام. بينما يصدر Series One Board الأكبر في العام المقبل.

