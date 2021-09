جوجل تجعل جيميل مركز للمكالمات الصوتية والمرئية

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل عن المزيد من ميزات Google Workspace، كجزء من إيقاع متزايد للتغييرات في مجموعة برامج الاتصالات على مدار العام الماضي أو نحو ذلك.

وبالرغم من أنه لا يزال هناك عدد قليل من التحديثات الصغيرة والقادمة قريبًا، فإن التغيير الأكبر يتمثل في إعادة تصميم جيميل الذي يكشف عن طبيعته الحقيقية في نظر الشركة: المحور المركزي لكل تطبيق اتصالات.

وتضيف الشركة القدرة على الاتصال بمستخدم جوجل آخر باستخدام Google Meet. ولكن داخل تطبيق جيميل للأجهزة المحمولة، وليس داخل تطبيق Google Meet.

وعند طرح الميزة وتشغيلها، يكون من الممكن استدعاء تطبيق جيميل مثل أي تطبيق VOIP آخر (بالإضافة إلى القدرة على الانضمام إلى اجتماعات Google Meet).

وتقول الشركة إن تطبيق Google Meet المستقل يحصل على نفس القدرة على إجراء مكالمات، وليس فقط إنشاء اجتماعات جماعية، في مرحلة ما في المستقبل.

ويكشف التغيير مدى أهمية جيميل في التغييرات الأكبر التي تحدث داخل Google Workspace. وتريد الشركة الاستفادة من شعبية جيميل لزيادة اعتماد خدماتها الأخرى.

ويعد جيميل الآن مكافئًا من جوجل لخدمة آوتلوك من مايكروسوفت. وذلك بعد أن أصبح مركز مركزي لخدمات متعددة.

وتعتبر آوتلوك مركز مايكروسوفت للبريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال، وأصبح جيميل هو مركز جوجل للبريد الإلكتروني والدردشات الفردية والمحادثات الجماعية ومؤتمرات الفيديو والمكالمات.

وأعادت الشركة تسمية Rooms باسم Spaces، وهو منتج شبيه بخدمة سلاك يقدم دردشات جماعية.

ومن خلال إعادة التسمية، تسهل الشركة العثور على Spaces من خلال جعلها قابلة للاكتشاف عبر البحث (كخيار) وأيضًا إضافة الدعم الكامل للرسائل المترابطة.

وكما هو الحال مع تطبيقات الدردشة الجماعية الأخرى، تظهر سلاسل المحادثات في عمود إضافي على الجانب الأيمن.

وتقول الشركة إن المستخدمين قادرين على إخفاء علامات التبويب التي لا يستخدمونها، كما كان من قبل.

وتطرح إعادة التصميم لمستخدمي المؤسسات أولاً، في الأسابيع المقبلة. بعد ذلك، تبدأ بالظهور في جيميل للعملاء العاديين.

بالنسبة للتحديثات الأصغر، يسمح لك تقويم جوجل الآن بالرد على دعوة اجتماع مع الإشارة إلى موقعك.

وتطلق الشركة ما يسمى بميزة “الوضع المصاحب” في شهر نوفمبر. وهو النظام الذي يجعلك تسجل الدخول إلى اجتماع عبر الحاسب المحمول جنبًا إلى جنب مع نظام الصوت والصورة في الغرفة الرئيسية، ويتم كتمه افتراضيًا.

وتعمل الشركة على توسيع خط Series One للأجهزة المتوافقة مع Google Meet. وعلى عكس أجهزة Made by Google مثل بيكسل، تم تصنيع أجهزة Series One بواسطة شركات أخرى. وذلك لتبدو وكأنها تتلاءم مع جمالية تصميم جوجل وتعمل بشكل أساسي مع برامج جوجل.

وتشارك الشركة مع سيسكو لضمان أن الأجهزة المصممة لـ Google Meet قادرة على الاتصال باجتماعات Webex. وأن الأجهزة المصممة لـ Webex قادرة على الاتصال بـ Google Meet.

