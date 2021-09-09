تكنولوجيا: الجيل القادم من أجهزة هواوي يأتي بميزة دعم تطبيقات الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي تؤكد من خلاله على دعم الجيل القادم من أجهزة الحاسب بميزة تشغيل تطبيقات الأندوريد.

كانت شركة هواوي قد كشفت في وقت سابق عن خططها لعقد مؤتمر في 13 من سبتمبر، والذي تعلن فيه عن الإصدارات الجديدة من أجهزة الحاسب، واليوم يأتي إعلان تشويقي أخر ليقدم تفاصيل أكثر حول مميزات الجيل القادم من أجهزة هواوي.

تستعد هواوي للكشف عن الإصدارات الجديدة من سلسلة أجهزة MateBook، ولقد أوضح الإعلان التشويقي رموز للمميزات والتطبيقات التي تقدم في الجيل الجديد والتي ترتكز على نظام الأندوريد.

وتتضمن التطبيقات التي تظهر في الإعلان التشويقي عدد من التطبيقات التي تحقق شعبية في الصين بشكل خاص، مثل Douyin وهو النسخة الصينية من تطبيق TikTok مع تطبيق يحاكي Yelp يعرف بتطبيق Dianping، وأيضاً تطبيق يعرف ب”Himalayan Tingshu”.

وتعد ميزة تشغيل تطبيقات الأندوريد على أجهزة الحاسب من بين المميزات القادمة في Windows 11، إلا أن هذه الميزة لن تتوفر في الإطلاق الأول لنظام التشغيل.

يذكر أن التقارير السابقة أشارت إلى أن هواوي تستعد لإطلاق كلاً من أجهزة MateBook 13S، وMateBook 14S، التي تتميز بحجم 13 و14 إنش، لذا نترقب الحدث الرسمي في 13 من سبتمبر لمزيد من التفاصيل.

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