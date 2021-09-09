شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إيقاف قدرة جوجل على تتبع سجل البحث المستقبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت لا ترغب في أن يسجل جوجل أي عمليات بحث مستقبلية خلال استخدامك له، فيمكنك القيام بذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يقدمها موقع "business insider"، وذلك لإيقاف قدرة جوجل على تتبع سجل البحث المستقبلي:

1. افتح أي متصفح، وانتقل إلى Googleموقع، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2. بمجرد تسجيل الدخول، اضغط فوق رمز تطبيقات جوجل في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة جوجل الرئيسية، حيث تبدو الأيقونة على شكل فسيفساء مربعة تحتوي على 9 مربعات صغيرة.

3. في القائمة المنسدلة، اضغط فوق الحساب.

4. اضغط فوق البيانات والخصوصية من قائمة الشريط الجانبي على الجانب الأيسر من الشاشة.

5. في قسم "إعدادات السجل"، اضغط فوق نشاط الويب والتطبيقات.

6. في الجزء العلوي من الصفحة التالية، اضغط فوق الشريط المنزلق الأزرق بجانب نشاط الويب والتطبيق لإيقاف تشغيل التتبع.

7. في النافذة المنبثقة، قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة، ثم انقر فوق "إيقاف مؤقت".

الآن يجب أن يكون الشريط المنزلق الموجود بجانب نشاط الويب والتطبيق باللون الرمادي بدلاً من اللون الأزرق.

8. يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل سجل المواقع وسجل يوتيوب، ثم ارجع إلى صفحة البيانات والخصوصية، وتحت خيار نشاط الويب والتطبيق، اضغط على سجل المواقع أو سجل يوتيوب، واتبع نفس العملية أعلاه للضغط فوق الشريط الأزرق المنزلق في كل صفحة معنية لإيقاف التتبع.