تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين الهاردات HDD و SSD

القاهرة - سامية سيد - هناك حاليا نوعين من الأقراص الصلبة "الهارد ديسك" وهما HDD و SSD، حيث يوفر كل منهما نوع معين من المميزات للمستخدمين، والتى تتناسب مع احتياجات كل شخص، وفيما يلى نعرض أبرز الفروق والإختلافات كما يلى:

هو قرص معدني مغطاة بطبقة مغناطيسية، وتُسجل على الغطاء البيانات عن طريق رأس للقراءة والكتابة عند دوران الأقراص.

- القرص الصلب SSD :

فيه يتم تخزين البيانات على شرائح فلاش متواصلة تعيد البيانات حتى في حال غياب الطاقة الكهربائية، وذلك عوضًا عن الأقراص المعدنية المغطاة بغلاف مغناطيسي في أقراص الـ HDD.

الفرق بين HDD و SSD :من حيث السعر :

الـ SSD أغلى من الـ HDD، حيث يُقدر سعره ضعف سعر القرص الصلب التقليدي.