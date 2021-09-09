شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين الهاردات HDD و SSD والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك حاليا نوعين من الأقراص الصلبة "الهارد ديسك" وهما HDD و SSD، حيث يوفر كل منهما نوع معين من المميزات للمستخدمين، والتى تتناسب مع احتياجات كل شخص، وفيما يلى نعرض أبرز الفروق والإختلافات كما يلى:
هو قرص معدني مغطاة بطبقة مغناطيسية، وتُسجل على الغطاء البيانات عن طريق رأس للقراءة والكتابة عند دوران الأقراص.
فيه يتم تخزين البيانات على شرائح فلاش متواصلة تعيد البيانات حتى في حال غياب الطاقة الكهربائية، وذلك عوضًا عن الأقراص المعدنية المغطاة بغلاف مغناطيسي في أقراص الـ HDD.
الفرق بين HDD و SSD :
من حيث السعر :
الـ SSD أغلى من الـ HDD، حيث يُقدر سعره ضعف سعر القرص الصلب التقليدي.
تتميز أقراص SSD بكونها أسرع من الـ HDD، حيث يسبقه بأقل من دقيقة، ولكن هذا يفرق كثيرًا في السرعة عند تشغيل الكمبيوتر والتطبيقات.
الـ HDD أفضل في حفظ البيانات الكبيرة، ولكن عندما تمتلئ تصبح بطيئة بسبب تجزئتها، حتى في حفظ البيانات؛ لكن في الـ SSD بطبيعتها أسرع بسبب وجود شرائح، لذلك فهي أفضل في التجزئة.
المتانة:
الـ SSD أفضل بسبب عدم وجود أجزاء متحركة فيه، حتى في حال قمت بإسقاط جهازك فلن يتأثر.