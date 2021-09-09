تحذير من “مايكروسوفت”.. هجمات سيبرانية تطارد ملفات “أوفيس”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 01:14 صباحاً - منذ 5 ساعات

حذرت شركة “مايكروسوفت” الأميركية من هجمات سيبرانية تطارد ملفات “أوفيس”.

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما أورده موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن بعض المهاجمين يستغلون ثغرة أمنية لتنفيذ تعليمات برمجية عن بعد باستخدام ملفات “أوفيس”.

وأشار التقرير إلى أن مايكروسوفت اكتشفت ثغرة في خوادم “ويندوز”، وبالأخص إصداري ويندوز 7 و10.

ويتمكن المهاجمون، من خلال تلك الثغرة، من إرسال برمجيات خبيثة في ملفات “أوفيس”، تحمل بمجرد فتحها برمجيات خبيثة تمكن الهاكرز من التحكم من حاسب الضحية عن بعد.

وأبلغ عدد من الباحثين الأمنيين، حول تلك الثغرة في ملفات “أوفيس”، التي وصفوها بأنها تشكل تهديدا خطيرا على كافة الأجهزة العاملة بنظام تشغيل “ويندوز”.