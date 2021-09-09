شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft Start .. خدمة إخبارية جديدة من مايكروسوفت للموبايل والويب وWindows والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت مايكروسوفت خدمة Microsoft Start ، وهي خدمة تغذية الأخبار المخصصة الخاصة بها والتي ستكون متاحة على الهاتف المحمول والويب، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم دمجه أيضًا مع خدمات مايكروسوفت مثل Windows 11 عبر Widgets وWindows 10 عبر تجربة الأخبار والاهتمامات على شريط المهام ومتصفح الويب Edge في علامات تبويب جديدة.

وستكون Microsoft Start من حيث الوظائف مشابهًا جدًا لخلاصة MSN الحالية وأخبار مايكروسوفت التي نراها حاليًا في علامات تبويب جديدة وصفحة MSN الرئيسية، وتعمل خلاصة Start الجديدة بشكل أساسي على إعادة تسمية جميع هذه الخدمات في خدمة واحدة مع تكامل أفضل مع خدمات الشركة وتطبيقاتها.

وستنظم خلاصة البدء المحتوى من آلاف الناشرين الجدد ومواقع الويب المخصصة حسب ذوق المستخدمين واهتماماتهم، وذكرت الشركة أنها ستستخدم أحدث التطورات التي حققتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتخصيص الخلاصة تلقائيًا حسب تفاعل المستخدم، وأيضًا، سيكون هناك إشراف يدوي متاح للمستخدمين الذين يرغبون في تخصيص التجربة يدويًا.

وأكدت الشركة أيضًا أن MSN و مايكروسوفت News الحاليين سيكونان متاحين بغض النظر عن إطلاق Microsoft Start الجديد، وأيضًا، سيحتوي على علامات تبويب شائعة لفئات مختلفة من الأخبار مثل الرياضة والطقس وحركة المرور والمال.

ويتوفر Microsoft Start الآن على الأجهزة المحمولة والويب بالإضافة إلى أنظمة تشغيل Windows ويمكن أيضًا الوصول إليه عبر موقع ويب مستقل وسيكون متاحًا في نظام التشغيل Windows 11 عند الإطلاق.