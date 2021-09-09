شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يستبدل إيماءة "التمرير السريع" بملصقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن انستجرام يتخلص من إيماءة التمرير للوصول إلى الروابط في Stories، حيث بدأت الشركة الآن في استبدال ميزة الإيماءات بالملصقات، وفقًا لتقرير صادر عن 9to5mac ، بدأ انستجرام في إخطار المستخدمين بأن إيماءة التمرير السريع للوصول إلى الروابط ستختفي وسيتم استبدالها بملصقات الارتباط بدلاً من ذلك.

وكشفت باحثة التطبيق Jane Manchun Wong أيضًا أن انستجرام يتخلص من إيماءة التمرير السريع، ومن ناحية أخرى، شارك اليوتيوبر Sam Sheffer أيضًا رسالة تلقاها بعض المستخدمين على تطبيق انستجرام.

ويقرأ الإشعار الذي استلمه المستخدمون، "ستصبح روابط التمرير السريع قريبًا ملصقات، وبدءًا من 30 أغسطس، ستختفي الروابط السريعة، ولإضافة رابط إلى قصتك، استخدم ملصق الرابط الجديد."

وقال انستجرام أيضًا أن ملصقات الروابط ستكون متاحة فقط للمستخدمين الذين لديهم أكثر من 10 آلاف متابع أو الذين تم التحقق منهم بواسطة النظام الأساسي بعلامة اختيار زرقاء، ومن خلال تقديم خيار "ملصق الرابط" الجديد هذا، يبدو أن المستخدمين سيكونون قادرين على وضع الملصقات التي تحتوي على روابط مضمنة في أي مكان في القصة، وسيتمكن المستخدمون أيضًا من الاختيار من بين مجموعة من الملصقات أيضًا.

وفي الشهر الماضي، تم الإبلاغ عن أن انستجرام قد بدأ في اختبار ميزة جديدة ستضع الإعلانات في علامة تبويب المتجر. قدم انستجرام علامة تبويب المتاجر العام الماضي كجزء من جهوده للتوسع في مجال التجارة الإلكترونية.

ووفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch، ستتضمن ميزة الإعلان الجديدة إعلانات تتضمن إما صورة واحدة أو مجموعة من الصور، وفي البداية، سيتمكن بعض المعلنين فقط من الوصول إليه أولاً، لكن الشركة ستوسع الميزة ببطء.