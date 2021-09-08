غوغل تحذف تطبيقات إيرانية من متجرها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أزالت شركة غوغل من متجرها اثنين من أهم التطبيقات الإيرانية الخاصة بنشر مقاطع الفيديو على غرار موقع “يوتيوب” الشهير، وذلك بسبب العقوبات العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام الإيراني،.

وقالت شركة “صبا إيد” الإيرانية المتخصصة في مجال تقنيات الإنترنت ولديها عدد من المواقع الإيرانية والتطبيقات الأكثر شهرة، بما في ذلك تطبيقات “أبارات وفيليمو”، في بيان لها، الأربعاء، إن “متجر غوغل بلاي أقدم على إزالة التطبيقين”.

وأوضحت الشركة الإيرانية التي تمتلك التطبيقين إنها “تلقت قبل 10 أيام رسالة عبر البريد الإلكتروني من تطبيق جوجل بلاي تفيد باستحالة إبقاء التطبيقين “أبارات وفيليمو”، على متجره وفق البند 16.5 من قواعد المطورين”.



وأشارت الشركة إلى أنه “تم فعلياً اليوم إزالة التطبيقين من متجر غوغل بلاي بفعل العقوبات الأمريكية وقد تلقينا اليوم بريداً إلكترونياً من Google Play بشأن ذلك”.

وكانت العشرات من التطبيقات الإيرانية قد تمت إزالتها بفعل العقوبات الأمريكية بعد إنسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في عام 2018 وتشديد العقوبات على إيران.

وكانت أول شركة أمريكية سارعت إلى إزالة التطبيقات الإيرانية من متجرها هي شركة “أبل” حيث قام متجرها آب ستور برفع التطبيقات الإيرانية.