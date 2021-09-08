مشاكل سياسات الخصوصية تثير ذعر مستخدمي “واتساب”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2021 8:56 مساءً

انتشرت حالة من الذعر في الفترة الأخيرة بسبب بعض المشاكل الظاهرة حديثا في سياسات الخصوصية في تطبيق “واتسآب”.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن تحقيقا صحفياً ألقى بظلال الشك على ممارسات الخصوصية في تطبيق “واتسآب”، ونظم التشفير المستخدمة في التطبيق المملوك لشركة “فيسبوك”.

وأشار التقرير إلى أن هناك ثغرة يمكن أن تسبب في كشف بيانات أكثر من 2 مليار مستخدم لتطبيق “واتسآب”.

ولفت التقرير إلى أنه رغم اعتماد تطبيق “واتسآب” على منظومة التشفير “من النهاية إلى النهاية” منذ عام 2016، إلا أن هناك بعض الحالات تمنح لفيسبوك إمكانية الإطلاع على تلك التغريدات، في سياسات الخصوصية الجديدة.

وأبرز تلك الحالات التي يمكن لفيسبوك فيها كسر تشفير “واتسآب”، هي عندما يبلغ شخص ما عن رسالة بها انتهاك. حتى في محادثة خاصة، ستبحث خوارزمية الذكاء الاصطناعي عن نشاط مشبوه يتعلق بالإرهاب وإساءة معاملة الأطفال وما إلى ذلك، وستتم إعادة النظر، حتى لو كانت الرسائل مشفرة.

ويمكن لـ”واتسآب” بعد ذلك إما حظر المستخدم أو استبعاده أو وضعه في قائمة المراقبة.