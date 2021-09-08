أزمة جديدة تواجه فيسبوك في بريطانيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ 3 ساعات

تواجه شركة “فيسبوك”، أزمة جديدة بعد انتقادها للهيئة المعنية بمكافحة الاحتكار في المملكة المتحدة بسبب دعوتها عملاق التكنولوجيا لبيع شركة “غيفي” كاملة لمعالجة مخاوف المنافسة.

وقالت “فيسبوك” ردا على مخاوف هيئة المنافسة والأسواق، اليوم الأربعاء، إن بيع الشركة التي اشترتها العام الماضي مقابل 400 مليون دولار سيكون “غير معقول وغير متناسب إلى حد كبير”، حسبما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

تفتح القضية جبهة أخرى أمام أكبر شركات التكنولوجيا في العالم للقتال من أجلها، حيث يحقق الاتحاد الأوروبي وألمانيا بالفعل في استخدام “فيسبوك” للبيانات الشخصية فيما تدقق هيئة المنافسة والأسواق في خدمات المواعدة والتجارة الإلكترونية للشركة، وفي أمريكا، أعاد مسؤولو مكافحة الاحتكار رفع الدعوى القضائية ضد “فيسبوك” التي تم رفضها في يونيو/ حزيران.

قالت “فيسبوك” إنه يجب على المنظمين أن يوازنوا بعناية “الخطوة التدخلية للأمر ببيع شركة لا تمارس نشاطا تجاريا في المملكة المتحدة” وأن هناك أيضا تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن فرض عملية تفكيك لاستثمارات عالمية من قبل السلطة البريطانية.

تواجه الشركة الهيئة منذ أكثر من عام بشأن صفقة أكملتها قبل الحصول على موافقة من المملكة المتحدة. الشركة في قلب العاصفة حيث يقوم المنظمون العالميون بقمع عمليات الاستحواذ التي تجريها شركات التكنولوجيا الكبيرة على المنافسين الأصغر المحتملين.