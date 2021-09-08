تكنولوجيا: سامسونج تدعم هواتف Galaxy A53 وA73 القادمة بمعالج AMD Exynos

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط العملاق الكوري سامسونج لدعم هواتف Galaxy A53 وA73 القادمة بمعالج Exynos الذي يرتكز على كرت شاشة AMD.

يأتي الإصدار الجديد من معالجات Exynos الذي يتضمن تقنية AMD في كرت الشاشة لمنافسة معالجات ابل، وهو ما أكدت عليه نتائج إختبارات benchmark التي رصدت حتى الآن.

ومن المقرر أن ينطلق معالج Exynos 2200 المرتقب من سامسونج لدعم الجيل القادم من سلسلة هواتف Galaxy S22، وهو المعالج الأول الذي طور بالشراكة بين سامسونج وAMD، ومن المقرر أن تطوري إصدارات أخرى لاحقة لدعم سلسلة Galaxy A المتوسطة.

ومن المتوقع أن تدعم سامسونج هاتفي Galaxy A53 وGalaxy A73 بمعالجات Exynos الجديد التي ترتكز على كرت شاشة من AMD.

وتوضح التسريبات أن سلسلة هواتف Galaxy A لن تحصل على معالج Exynos 2200 المميز بتقنية AMD، حيث من المتوقع أن تطور سامسونج إصدارات متوسطة من سلسلة معالجات Exynos بتقنية AMD، كما يتضمن تقنية mRDNA.

المصدر

اعلان





