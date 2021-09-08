تكنولوجيا: جوجل تطرح تحديث أندرويد لشهر سبتمبر لهواتف بكسل الخاصة بها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كالعادة، تصدر جوجل تحديث أندرويد الشهري الخاص بها لهواتف Pixel التي لا تزال مدعومة في أول يوم اثنين من كل شهر، مع استثناءات عندما يصادف يوم الاثنين عطلة في الولايات المتحدة. وكان هذا هو الحال بالأمس؛ عيد العمال بالولايات المتحدة، مما يعني أن الطرح قد تأخر ليوم واحد.

لذا، فإن جوجل جاهزة الآن لمنح هواتف Pixel الخاصة بها تحديث أندرويد لشهر سبتمبر، والذي بدأ في الظهور اليوم، ولكن كما أعتدنا مع جوجل، قد يستغرق الأمر عدة أيام (أو حتى أسابيع) حتى يصل التحديث إلى جميع الأجهزة الموجودة في الساحة.

يأتي الإصدار الجديد تحت رقم RQ3A.210905.001 للموديلات العالمية Pixel 3 و 3 XL و 3a و 3a XL و 4 و 4 XL و 4a و 4a (5G)، ورقم RD2A.210905.002 لإصدار Pixel 5a في أمريكا الشمالية، ورقم RD2A .210905.003 لإصدار Pixel 5a في اليابان.

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